Capacitación en energías renovables: comienza un nuevo curso en Crespo

La propuesta tendrá una duración de 440 horas reloj y se dictará dos veces por semana, los lunes y miércoles, en el Centro Municipal de Formación en Oficios y Tecnología, de la Municipalidad de Crespo, (Jorge Heinze 520).

La capacitación estará a cargo del Centro de Formación Profesional Nº 3, dependiente del Consejo General de Educación gestionado en el marco de la Microrregión Crespo y Aldeas (MICRA),

Las personas interesadas podrán realizar la preinscripción hasta el 12 de noviembre y solicitar más información en el NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg‘ (Mendoza 855), de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00, o comunicarse al 343 40450280.