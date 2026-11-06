Capacitación en energías renovables: comienza un nuevo curso en Crespo
Crespo al día06 de noviembre de 2026Estación Plus Crespo
Se encuentra abierta la preinscripción al curso de Instalación de Sistemas de Energías Renovables, que comenzará el 12 de noviembre en nuestra ciudad.
La propuesta tendrá una duración de 440 horas reloj y se dictará dos veces por semana, los lunes y miércoles, en el Centro Municipal de Formación en Oficios y Tecnología, de la Municipalidad de Crespo, (Jorge Heinze 520).
La capacitación estará a cargo del Centro de Formación Profesional Nº 3, dependiente del Consejo General de Educación gestionado en el marco de la Microrregión Crespo y Aldeas (MICRA),
Las personas interesadas podrán realizar la preinscripción hasta el 12 de noviembre y solicitar más información en el NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg‘ (Mendoza 855), de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00, o comunicarse al 343 40450280.
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