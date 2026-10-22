Crespo realiza un salto tecnológico en su sistema de videovigilancia

El intendente Marcelo Cerutti recorrió el Centro de Monitoreo Municipal, para dialogar sobre los avances tecnológicos incorporados y el funcionamiento del sistema.

Durante la visita se repasaron las inversiones realizadas, que permiten mejorar la vigilancia de los espacios públicos, agilizar la respuesta ante distintas situaciones y fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones que intervienen en la seguridad de la ciudad.

Más cámaras y mejor tecnología

Uno de los principales avances fue la ampliación del sistema de videovigilancia, que pasó de 90 a 128 equipos en el último año. De esta forma se incorporaron 38 nuevos dispositivos, incluyendo cámaras de alta definición, para mejorar el monitoreo en distintos sectores de Crespo.

También se completó la conexión de las cámaras mediante fibra óptica, una tecnología que permite transmitir imágenes con mayor velocidad, estabilidad y calidad. De esta manera, el personal puede observar lo que sucede prácticamente en tiempo real, con imágenes más nítidas y fluidas.

A estas mejoras se suma la incorporación de dos nuevos equipos profesionales de grabación y administración de imágenes, conocidos como NVR. Estos dispositivos, de última generación, permiten gestionar las 128 cámaras, mejorar la visualización y agilizar la búsqueda de grabaciones.

Los elementos adquiridos también cuentan con herramientas de inteligencia artificial que permiten comenzar a clasificar grabaciones según la presencia de personas o vehículos. Esto facilitará la búsqueda de imágenes y permitirá avanzar progresivamente hacia nuevas funciones de análisis.

Una inversión para el presente y el futuro

“Cuando hablamos de invertir en seguridad, hablamos de cuidar a nuestros vecinos y de darles mejores herramientas a quienes trabajan todos los días por nuestra ciudad. Hoy tenemos más cámaras, mejores imágenes y un sistema que permite actuar con mayor rapidez. Pero también estamos pensando en lo que viene, porque queremos que Crespo siga creciendo con orden, planificación y tecnología al servicio de la ciudad”, expresó Cerutti.

El presidente municipal también destacó “la importancia de continuar trabajando de manera coordinada entre las distintas áreas municipales y las instituciones de la ciudad”.

Adelantó que “ya se proyecta una nueva etapa de modernización, que contempla incorporar cámaras con inteligencia artificial en puntos estratégicos de Crespo”.

Al tiempo que detalló: “Estos dispositivos permitirán sumar funciones más avanzadas, como el reconocimiento de patentes, la búsqueda de vehículos según su color o características y herramientas de identificación y análisis de imágenes, de acuerdo con los protocolos correspondientes”.

Mientras que sostuvo: “También tenemos previsto continuar renovando equipos de tecnología anterior y evaluar la ampliación de la cobertura de videovigilancia. De esta manera, las inversiones actuales no solo mejoran el funcionamiento del sistema, sino que además preparan la infraestructura para incorporar nuevas tecnologías en los próximos años”.

En esta línea de trabajo y con la mirada puesta en el futuro, se mantuvieron intercambios con responsables del sistema de emergencias 911 de Paraná, para conocer su funcionamiento y compartir experiencias. “El objetivo es tomar como referencia este modelo y avanzar progresivamente hacia un sistema de monitoreo con características similares, adaptado a las necesidades y particularidades de nuestra ciudad” explicó Cerutti.

Nuevas herramientas para la Guardia Urbana y Tránsito

Otro avance reciente fue la incorporación del Sistema Integral de Monitoreo Vehicular (SIMoV), instalado en las cuatro unidades municipales de Guardia Urbana (GUM) y Tránsito.

Los vehículos cuentan con cámaras que registran imágenes y audio durante sus recorridos, tanto hacia adelante y atrás como en el interior de las unidades.

Esta herramienta permite documentar intervenciones, disponer de registros de las situaciones que se presentan durante los operativos y ofrecer mayor respaldo al trabajo cotidiano de los agentes municipales.

El centro de monitoreo funciona las 24 horas

El Centro de Monitoreo Municipal funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, con personal dedicado a observar las cámaras de seguridad y colaborar en la prevención de distintas situaciones.

Su tarea se complementa con el trabajo de los inspectores de Tránsito, los agentes de la GUM, la Policía de Entre Ríos, los Bomberos Voluntarios y el personal del Hospital San Francisco de Asís, instituciones que integran la Defensa Civil local y coordinan acciones cuando la ciudad lo necesita.

En la visita al Centro de Monitoreo Municipal, Cerutti estuvo acompañado por: Vanesa Pusineri (secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano), Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente), Mario Bertoli (Comisario Principal jefe de la Comisaría Crespo de la Policía de Entre Ríos), Sergio Schneider (Centro de Monitoreo), Luciano Ríos (responsable del Área de Prevención y Seguridad Urbana), Gastón López (del Área de Informática y Redes de la Municipalidad) y Sebastián Ramírez (concejal).