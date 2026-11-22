En la firma del boleto, el municipio estuvo representado por: Marcelo Cerutti (intendente), Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción) y Agustín López (subdirector de Desarrollo Local y Producción).

“Celebramos que otro emprendimiento familiar crezca y elija nuestro Parque Industrial para ampliarse. El espíritu emprendedor es lo que nos describe y sostiene como ciudad y en este caso reflejado con la empresa Resistemas que necesita más espacio por lo tanto traslada su proyecto al PIC para seguir progresando”, detalló Marcelo Cerutti.

También remarcó: “Este es el octavo terreno que se vende este año en el PIC y el 16º en lo que llevamos de gestión de gobierno (1 en 2024 y 7 en 2025), lo cual también marca el crecimiento del lugar. Todo esto se transforma en trabajo, desarrollo y oportunidades laborales”.

María Carolina Machicote Fisolo, por su parte, comentó: “Me siento bendecida y agradecida de poder dar este paso, con mi esposo, mis hijos, mi mamá y papá que vinieron a acompañarnos. Lo que más rescato, más allá del crecimiento que significa para nosotros, es el aporte que vamos a ofrecer a la comunidad y así devolver también todo lo que la ciudad nos brinda. De esta forma, entre todos podemos salir adelante y seguir creciendo”.

Además, contó que el emprendimiento actualmente cuenta con un taller de costura de uniformes industriales. “La idea es hacerlo crecer a fábrica porque no estamos dando abasto con la cantidad que nos solicitan. También nos estamos abriendo a la realización de uniformes de oficinas, remeras, otros tipos de pantalones, para dar un servicio completo a lo que necesita una fábrica. En estos momentos abastecemos a empresas locales, entrerrianas y de otras provincias. Además, tenemos buenas perspectivas de poder exportar próximamente”.

Durante la ronda de prensa, explicó que, por conocimientos en función a sus profesiones, dedicados a la parte alimenticia y sanitaria, aplican sus conocimientos para que el uniforme sea un poco más que una simple chaqueta y un pantalón. “Le ponemos nuestro conocimiento para que dentro de la empresa el operario realmente le pueda dar un buen uso y no tenga problemas de que se le salga un botón o un abrojo, cosas que son muy importante tener en cuenta. Además, trabajamos bajo las normas IRAM en talle y calidad”.