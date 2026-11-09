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La Sole fue ovacionada por más de 15.000 personas en la FNA

Con talento y carisma, la artista hizo disfrutar a pleno el gran cierre de la edición 2026.
Crespo al día09 de noviembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Terminó la ‘32ª Fiesta Nacional de la Avicultura’, que durante tres días organizó la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo. Contando con el gran acompañamiento del sector privado y público, para ofrecer una amplia exposición en el predio ferial. Cada velada tuvo, además, la presentación de destacados artistas locales, provinciales y nacionales.

Desde la organización, además, se adelantó que la ‘33ª Fiesta Nacional de la Avicultura’ se desarrollará el 10, 11 y 12 de noviembre de 2028. "¡Nos volveremos a ver dentro de dos años! Para seguir mostrando todo nuestro potencial", se anunció en el escenario, tras el show de Soledad.

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La Sole, celebrando tres décadas de trayectoria 

A las 00:13 inició el show de la consagrada Soledad Pastorutti, quien está celebrando treinta años de carrera profesional.

Hasta las 1:42 le regaló un brillante espectáculo a más de 15.000 personas que colmaron el predio. Ahí, "La Sole" desplegó y recorrió su amplio repertorio musical folclórico, compartiendo también con el público las letras de grandes compositores y artistas del cancionero popular nacional. Incluso, para disfrute de la multitud, interpretó canciones en otros géneros musicales también.

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Durante la última jornada, en el escenario principal también actuaron la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, el Coro Municipal del Centenario de Crespo y Juan Manuel Bilat, quienes presentaron ‘Entre Ríos en Sinfonía’, homenaje a Jorge Méndez. Después fue el turno de: Runa Kuyai, Maple, Los del Gualeyán, Juan Manuel Bilat y Soledad Pastorutti.

En la ‘Peña Joven’ ofrecieron su espectáculo Cani Strato, Abyssmo Rock, Nico Zetta, Soñé con Existir, Estilo Vargas y La Triple E.

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