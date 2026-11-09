La Sole fue ovacionada por más de 15.000 personas en la FNA

Terminó la ‘32ª Fiesta Nacional de la Avicultura’, que durante tres días organizó la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo. Contando con el gran acompañamiento del sector privado y público, para ofrecer una amplia exposición en el predio ferial. Cada velada tuvo, además, la presentación de destacados artistas locales, provinciales y nacionales.

Desde la organización, además, se adelantó que la ‘33ª Fiesta Nacional de la Avicultura’ se desarrollará el 10, 11 y 12 de noviembre de 2028. "¡Nos volveremos a ver dentro de dos años! Para seguir mostrando todo nuestro potencial", se anunció en el escenario, tras el show de Soledad.

La Sole, celebrando tres décadas de trayectoria

A las 00:13 inició el show de la consagrada Soledad Pastorutti, quien está celebrando treinta años de carrera profesional.

Hasta las 1:42 le regaló un brillante espectáculo a más de 15.000 personas que colmaron el predio. Ahí, "La Sole" desplegó y recorrió su amplio repertorio musical folclórico, compartiendo también con el público las letras de grandes compositores y artistas del cancionero popular nacional. Incluso, para disfrute de la multitud, interpretó canciones en otros géneros musicales también.

Durante la última jornada, en el escenario principal también actuaron la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, el Coro Municipal del Centenario de Crespo y Juan Manuel Bilat, quienes presentaron ‘Entre Ríos en Sinfonía’, homenaje a Jorge Méndez. Después fue el turno de: Runa Kuyai, Maple, Los del Gualeyán, Juan Manuel Bilat y Soledad Pastorutti.

En la ‘Peña Joven’ ofrecieron su espectáculo Cani Strato, Abyssmo Rock, Nico Zetta, Soñé con Existir, Estilo Vargas y La Triple E.