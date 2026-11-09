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Emanuel Noir pidió perdón tras agredir a un policía: "Estoy profundamente arrepentido”

El líder de Ke Personajes aseguró en un tramo de su descargo público: "Quiero expresar mi arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad que me corresponde”.
Espectáculos09 de noviembre de 2026

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El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, habló por primera vez luego de ser detenido en Concepción del Uruguay por agredir a un efectivo policial que le había impedido ingresar a un casino. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, reconoció su responsabilidad y pidió disculpas por lo sucedido.

“Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido”, expresó el músico al comienzo de su descargo.

En primer lugar, se dirigió a Jonathan Benítez, el policía que resultó herido durante el episodio, y a su familia. “Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia. Espero que, cuando todo esto haya pasado, pueda tener la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado”, manifestó.

También extendió sus disculpas a sus familiares, a los vecinos de su ciudad natal y a las personas que lo acompañan en su carrera artística.

En otro tramo del comunicado, el líder de Ke Personajes reconoció que atraviesa un momento difícil y aseguró que se encuentra reflexionando sobre lo ocurrido. “Hoy me toca atravesar un momento de profunda angustia, soledad y reflexión”, sostuvo.

Además, aclaró que no pretende justificar su comportamiento ni evitar las consecuencias de sus acciones. “No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido. Solo quiero expresar mi arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad que me corresponde”, agregó.

Finalmente, volvió a reconocer su responsabilidad por la agresión: “Me equivoqué. Soy humano, pero por encima de todo soy responsable de mis actos”.

MVJR2GCBGZAXHLQYGWYEAAUEQMCómo fue el episodio que derivó en la detención de Emanuel Noir

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