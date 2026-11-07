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Cómo fue el episodio que derivó en la detención de Emanuel Noir

El cantante de Ke Personajes atacó a un policía, provocándole heridas en su rostro. Fue detenido en la madrugada del sábado, en Concepción del Uruguay.
Espectáculos07 de noviembre de 2026

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Emanuel Noir, líder de la banda Ke Personajes, fue detenido tras protagonizar un episodio violento en el casino de la ciudad.

Según pudo confirmar Ahora, el cantante agredió en ese lugar a un funcionario policial que se encontraba haciendo adicionales y, debido a los anillos que lleva en sus manos, le produjo importantes cortes en su rostro. Por esa razón, poco antes de las 6 de la mañana quedó detenido por resistencia a la autoridad y lesiones.

El altercado se produjo pocos minutos después de que el cantante arribara al lugar, durante la madrugada, cuando ya estaba cerrado. Ante su insistencia para ingresar, el policía le impidió el acceso. Noir se encontraba en ese momento acompañado de un joven. Su reacción fue golpear en el rostro al uniformado, provocándole heridas importantes.

“Son cortes mas qué nada e hinchazón”, confiaron desde la Policía, tras el examen médico del funcionario agredido.

Hace pocos días el artista, de proyección nacional e internacional, fue noticia en su ciudad por haber sido el encargado de interpretar en un emotivo acto el Himno a Concepción del Uruguay, junto a la Banda Militar del Batallón de Ingenieros Blindados 2 y el Coro Estable Municipal.

Este sábado, debido a su conducta, Noir fue detenido y permanece alojado en la Comisaría Primera de La Histórica, ubicada en Boulevard Díaz Vélez y Teniente Ibáñez. Este domingo o el lunes sería indagado.

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