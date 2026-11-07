Motociclista lesionado al chocar con un camión en cercanías a Colonia Ensayo

En horas de la noche de este viernes, un accidente de tránsito movilizó a la policía de Colonia Ensayo hasta el Km. 16.5 de la Ruta Provincial Nº 11.

Constataron la participación de una moto Cerro 150 c.c., conducida por un hombre de 38 años, domiciliado en Strobel; y un camión Mercedes Benz, que se encontraba al mando de un joven de 28 años, radicado en Aldea Brasilera.

"Acorde a las primeras informaciones recabadas en el lugar, el motociclista transitaba por Ruta 11 en sentido Norte-Sur; en tanto el vehículo de gran porte se desplazaba desde la colectora e ingresaba a la ruta, en dirección hacia el Norte; cuando por razones que son materia de pericia colisionan bruscamente", indicó la Jefatura Departamental a Estación Plus Crespo.

Acudió personal de salud y bomberos voluntarios de Aldea Brasilera, quienes asistieron al motociclista, y luego fue trasladado hacia el Hospital San Martín de Paraná, para una atención más compleja. Minutos más tarde, el médico policial confirmó que había sufrido lesiones de consideración.

En el punto de impacto, Policía Científica dependiente de la Jefatura Departamental Diamante, realizó las pericias, conforme lo dispuso la Fiscalía.