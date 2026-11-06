Supermercados Día cambia de dueño: qué pasará con sus locales

Supermercados Dia inicia una nueva etapa en la Argentina. La cadena de origen español fue vendida al Grupo De Narváez -liderada por el ex diputado nacional Francisco De Narváez-, propietario de ChangoMás, en una operación acordada por u$s53,8 millones. La noticia genera interrogantes entre los consumidores que habitualmente compran en sus locales.

La adquisición fue anunciada este jueves 5 de noviembre y se concretará a través de Dorinka, la sociedad con la que el empresario Francisco de Narváez desarrolla su negocio supermercadista. El cierre de la transacción está previsto para el próximo 12 de noviembre, según informó oficialmente el grupo español.

La operación representa un cambio importante para el comercio minorista argentino. Dia cuenta con 991 establecimientos al cierre de septiembre de 2026, entre locales propios y franquiciados. Con su incorporación, GDN pasará a operar una red de más de 1.000 tiendas, con presencia en 22 provincias y una estructura que comprende más de 15.000 empleos directos e indirectos.

Qué pasará con los locales de Supermercados Dia

Una de las principales dudas es si la venta provocará cierres de sucursales o modificaciones inmediatas en los supermercados que funcionan actualmente. Por el momento, las empresas no anunciaron un cierre generalizado de locales como consecuencia de la operación. Por el contrario, los comunicados difundidos destacan la continuidad del negocio y la intención de fortalecer la red comercial, consignó IProfesional.

La estructura de Día combina supermercados propios con una amplia red de franquicias. Cerca del 70% de sus establecimientos opera bajo ese sistema, por lo que la relación con los comerciantes independientes será uno de los aspectos centrales de la nueva etapa.

Desde GDN señalaron que buscarán consolidar el vínculo con los franquiciados y proveedores nacionales, además de avanzar en la integración de las operaciones y mejorar la eficiencia del negocio. Esto no significa que todas las sucursales permanecerán necesariamente sin modificaciones. Como ocurre en otras adquisiciones empresariales, la nueva administración podrá evaluar el funcionamiento de cada establecimiento. Sin embargo, no se comunicó un plan específico de cierres vinculado con la compra.

¿Los supermercados Dia cambiarán de nombre?

Otro de los interrogantes está relacionado con el futuro de la marca. El Grupo de Narváez ya opera ChangoMás y comenzó a desarrollar un formato de tiendas de cercanía denominado Mas Go, orientado a las compras cotidianas.

La incorporación de Dia le permitirá ampliar considerablemente su presencia en ese segmento, donde compiten los supermercados barriales, los autoservicios y otras cadenas de proximidad.

Aunque trascendieron versiones sobre una futura reconversión de la identidad comercial, no se anunció un cronograma oficial para reemplazar los carteles de Día en todas las sucursales. De hecho, el acuerdo contempla un pago anticipado por los primeros tres años de una licencia para utilizar la marca Dia en la Argentina. Este dato indica que existe un esquema previsto para continuar utilizando el nombre durante la transición, aunque no permite asegurar cómo se identificarán los locales a largo plazo.

Qué sucederá con los precios, las promociones y los productos

La venta también abre preguntas sobre los descuentos, los productos de marca propia y los beneficios que utilizan los clientes habituales. Hasta el momento, no se anunciaron cambios generales en los precios ni en las promociones vigentes como consecuencia de la adquisición. Tampoco se comunicó una fecha para modificar los programas de fidelización o retirar los productos que actualmente se comercializan bajo la marca Día.

La compañía cuenta con más de cuatro millones de clientes registrados en su programa de beneficios y una amplia variedad de artículos de marca propia. Ambos forman parte de los activos comerciales que deberá administrar el nuevo propietario.

GDN explicó que su objetivo es integrar distintos formatos, desde grandes superficies hasta supermercados de cercanía, para ampliar las alternativas de compra. Sin embargo, las decisiones concretas sobre promociones, surtido y beneficios todavía deberán comunicarse.

La adquisición se produce después de un período complejo para la filial argentina. Durante los doce meses terminados en junio de 2026, Dia registró pérdidas contables por 54 millones de euros, en un contexto de caída del consumo y dificultades para recuperar los volúmenes de venta. Con esta operación, el grupo español completará su salida de América Latina para concentrar sus inversiones en España. Mientras tanto, el dueño de ChangoMás sumará una de las redes de supermercados de barrio más extensas del país.