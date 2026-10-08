google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Saludable, nutritivo, sustentable y accesible: el huevo ratifica su liderazgo en la mesa de los argentinos

En el marco de la Semana del Huevo y del Día Mundial del Huevo, Cabaña Avícola Feller lleva adelante distintas acciones orientadas a promover y fortalecer el consumo de huevo, poniendo en valor sus cualidades nutricionales y su importancia dentro de una alimentación saludable. 
Empresariales08 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

google

imagen

La propuesta integra acciones de difusión, junto con iniciativas de compromiso con la comunidad, entre ellas la donación sostenida que Feller realiza durante todo el año a la escuela de General Racedo. Este eje tendrá además continuidad en la próxima Fiesta Nacional de la Avicultura, donde la empresa contará con un stand especialmente orientado a promover el consumo y acercar información sobre los beneficios de este alimento.

Como información a destacar, la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) presentó el balance del sector, señalando el sostenido crecimiento en el consumo per cápita y el compromiso de la industria con modelos productivos cada vez más eficientes y sustentables.

"El año pasado cerramos con una producción de 406 huevos per cápita, de los cuales 398 se destinaron al consumo en el mercado interno. Para este 2026 proyectamos alcanzar una producción cercana a los 440 huevos per cápita, manteniendo una oferta sólida donde unos 430 huevos quedarán en la mesa de los argentinos. Esto ratifica al huevo como una proteína amigable, saludable, económica y de facilísimo acceso para toda la población.”, sostuvo Javier Prida, presidente ejecutivo de la cámara.

Proyecciones productivas y generación de empleo para 2026

Las estimaciones de CAPIA para el cierre de 2026 reflejan la consolidación del sector avícola nacional:

  • Facturación Global: Se prevé superar los U$S 2.200 millones.
  • Parque Productivo: La cadena contará con un plantel de 67 millones de gallinas ponedoras.
  • Empleo: La actividad involucrará a más de 32.000 personas entre empleos directos e indirectos.

Innovación y Economía Circular: el nuevo desafío de la industria

Más allá de responder a la demanda de una proteína de altísima calidad nutricional, la industria del huevo en Argentina avanza decididamente hacia la sustentabilidad a través de procesos de economía circular.

Desde CAPIA destacaron el trabajo de sus asociados productores e industrializadores avícolas que integran de punta a punta el circuito productivo, transformando sus propios cereales en alimento para las aves y comercializando luego el huevo fresco o procesado. Asimismo, mediante el proceso de cascado e industrialización, el cascarón es reaprovechado para la generación de diversos subproductos.

Un hito clave en esta agenda ambiental lo constituye el tratamiento de los efluentes y residuos orgánicos:

"Estamos trabajando fuertemente en el aprovechamiento integral del guano. Se están realizando inversiones muy importantes en el sector para procesarlo y comercializarlo como enmienda orgánica o fertilizante, según el tratamiento técnico aplicado, cerrando así un ciclo productivo cada vez más eficiente y respetuoso con el medio ambiente", se destacó desde Capia.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
huevos-infocampo

Saludable, nutritivo, sustentable y accesible: el huevo ratifica su liderazgo en la mesa de los argentinos y apunta a la economía circular

Estación Plus Crespo
Empresariales02 de octubre de 2026
Con motivo de la Semana del Huevo y del Día Mundial del Huevo, CAPIA presentó las cifras de consumo, proyección de producción y los avances del sector en materia de sustentabilidad. Grupo Pluma Argentina se suma a la semana del huevo, la proteína amigable, saludable, económica y de facilísimo acceso para toda la población.
avalian-river-plate_862x485

En el Día Mundial del Corazón: Avalian impulsó la prevención en Boca Juniors, River Plate y Rosario Central

Estación Plus Crespo
Empresariales29 de septiembre de 2026
En el marco del Día Mundial del Corazón, Avalian —cobertura médica oficial de River Plate, Boca Juniors y  Rosario Central— realizó estudios cardiovasculares a deportistas profesionales y amateurs de distintas disciplinas de los tres clubes, con el objetivo de promover la prevención y concientizar sobre la importancia de los controles periódicos.
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo