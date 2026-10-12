Entre Ríos tuvo el segundo mayor aumento porcentual del país en la tasa de notificación de sífilis durante la comparación realizada por el Ministerio de Salud de la Nación entre 2024 y 2025. En este marco, en las primeras 44 semanas epidemiológicas, la provincia pasó de 38,5 a 66,2 casos cada 100.000 habitantes, esto equivale a decir que tuvo un incremento del 72%.

Estos números fueron dados a conocer en el Boletín Epidemiológico Nacional y aparecen ahora entre los fundamentos de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados provincial para reforzar la prevención, el testeo y el tratamiento de la infección.

Los números en la provincia

Según revela el informe del organismo nacional, durante las primeras 44 semanas del año 2024 se habían registrado 467 casos de sífilis en territorio entrerriano. Mientras que, durante el mismo período, pero del año siguiente, fueron 811 casos.

De este modo, y al medir la incidencia según la población, la tasa pasó de 38,5 a 66,2 casos cada 100.000 habitantes. El aumento fue del 72% y solo quedó por debajo de Neuquén, donde la variación alcanzó el 110%.

Por su parte, Tierra del Fuego registró un incremento del 57%; Tucumán, del 50%; y Santiago del Estero, del 49%, entre los territorios que aumentaron los casos.

De igual modo, bien vale hacer la aclaración y tiene que ver con que los datos correspondientes a 2025 fueron informados en ese momento como preliminares, por lo que podían sufrir modificaciones posteriores a medida que se consolidaran las notificaciones.

Los números que fundamentan el proyecto corresponden al año pasado, pero la información nacional más reciente indica que la circulación de la infección continúa siendo elevada. Hay preocupación en Entre Ríos porque el avance de la sífilis no cede

Hay preocupación en Entre Ríos porque el avance de la sífilis no cede

Más números

El Boletín Epidemiológico Nacional Nº 828, publicado el lunes pasado, contabiliza 38.205 casos de sífilis en población general durante las primeras 38 semanas de 2026. La cifra se encuentra por encima de la mediana de los años anteriores para igual período, que es de 21.935 casos.

El mismo informe contabiliza 8.591 casos de sífilis en embarazadas durante 2026 y clasifica ese indicador como “en aumento”. En cuanto a la sífilis congénita, se registraron 657 casos acumulados; aunque el total anual se encuentra dentro de los valores esperados, las últimas cuatro semanas analizadas estaban por encima de lo esperado.

Impacto en los jóvenes

De los 46.799 casos notificados ese año, el 76% correspondió a personas de entre 15 y 39 años. La tasa más elevada se observó entre los 20 y los 24 años, con 290,6 casos cada 100.000 habitantes.

Es de recordar que la sífilis es una infección bacteriana de transmisión sexual que puede no presentar síntomas durante determinados períodos.

Se detecta mediante pruebas diagnósticas y tiene tratamiento, por lo que el acceso temprano al testeo permite cortar cadenas de transmisión y reducir el riesgo de complicaciones, particularmente durante el embarazo.

Programa provincial

Un proyecto de ley que propone la creación del Programa Provincial de Prevención, Diagnóstico Temprano y Atención Integral de la Sífilis fue presentado por la diputada Gabriela Lena (JxER) con el acompañamiento de integrantes del bloque.

La iniciativa busca transformar la respuesta sanitaria en una política pública permanente, accesible y territorial.

Debido al marcado incremento registrado en las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) a nivel nacional y provincial, se propicia “la universalidad, gratuidad de los estudios y tratamientos, confidencialidad, trato digno y la perspectiva de derechos humanos y la eliminación de barreras geográficas y económicas”.

En ese marco, “se promoverá la disponibilidad progresiva de pruebas diagnósticas y testeos rápidos en los centros de salud del primer nivel de atención, permitiendo detectar la infección de forma inmediata, aun cuando la persona sea asintomática”.

Asimismo, se determina que “se garantiza el acceso gratuito y continuo al tratamiento farmacológico e insumos necesarios en el sistema público; y el abordaje en el embarazo y prevención de sífilis congénita”.

Establece también la creación de la Campaña Provincial de Prevención y Concientización sobre la sífilis, con contenidos científicos en lenguaje accesible, no estigmatizante y adaptado a adolescentes y jóvenes.

“Se dictarán programas periódicos para los equipos de salud sobre prevención, notificación e integración de datos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud”, señala el proyecto de la Cámara baja entrerriana.

La propuesta complementa el marco normativo de la Ley Nacional N.º 27.675 de respuesta integral al VIH, hepatitis y otras ITS, alineándose con las recientes iniciativas legislativas adoptadas en provincias como San Juan y Río Negro.

Asimismo, se encuadra en los mandatos de la Constitución de Entre Ríos, que garantiza el derecho a la salud de forma gratuita, igualitaria e integral, respaldado con las partidas presupuestarias del Ministerio de Salud provincial.