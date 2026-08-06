Regalos para el Día de las Infancias en 6 cuotas sin interés con Tarjeta Mutual

La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino vuelve a acompañar una de las fechas comerciales más importantes del año con un beneficio pensado para que sus socios puedan elegir el regalo ideal de una manera más conveniente.

Desde el 7 hasta el 18 de agosto inclusive, todos los usuarios de Tarjeta Mutual podrán realizar compras en hasta 6 cuotas sin interés, con un monto máximo financiable de $500.000 por cuenta.

Con más de 2.400 comercios adheridos, la promoción alcanza una amplia variedad de rubros, permitiendo encontrar opciones para todas las edades: jugueterías, indumentaria, calzado, librerías, tecnología, deportes y mucho más.

Los comercios participantes pueden consultarse ingresando a online.mutualargentino.com.ar

Detalles de la promoción

Vigencia: del 7 al 18 de agosto.

Beneficio: 6 cuotas sin interés.

Monto límite: $500.000 por cuenta.

Comercios adheridos: más de 2.400.

De esta manera, Tarjeta Mutual continúa acompañando a sus socios con propuestas de financiación transparentes, convenientes y con un fuerte compromiso con el comercio local, promoviendo el desarrollo de las comunidades donde está presente.

*Promoción no válida para los rubros estaciones de servicio, venta de gas, supermercados, autoservicios y afines. CFTNA: 0%.