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Implementan Operativo Prevención Antidrogas en Aldea María Luisa

Despliegues policiales en plena madrugada y diurnos, con un can detector de narcóticos, buscan "neutralizar el ingreso y/o comercialización de estupefacientes" en esa población, explicó el Crio. Esteban Gómez, Jefe de Comisaría María Luisa.
Policiales/Judiciales06 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Para algunas ciudades, el consumo problemático de drogas ya es un flagelo; mientras que las pequeñas localidades articulan estrategias para reducir su avance. Con el criterio de adoptar acciones antes de que la temática sea un problema, Comisaría María Luisa implementó "Operativos Preventivos Antidrogas". A casi un mes de desarrollo, deja un buen balance y proyectan darle continuidad.

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El Jefe de la dependencia, Crio. Esteban Gómez, precisó a Estación Plus Crespo: "Hace 3 fines de semana consecutivos que venimos realizando estos operativos en el ingreso de Aldea María Luisa, con énfasis en los fines de semana y avanzada la madrugada, priorizando el horario de movimiento de personas que produce el boliche bailable. También lo hemos llevado adelante durante el día, incluyendo vehículos particulares y transporte público de pasajeros. Buscamos neutralizar el ingreso y/o comercialización de narcóticos, generalizado en cualquier tipo de drogas. Contamos con la participación e intervención del personal idóneo, de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que nos han acompañado en todas las oportunidades, con un plan especializado y la asistencia del can detector antinarcóticos".

"Aldea María Luisa es convocante para la juventud de toda la región y queremos cuidar a los nuestros y también a quienes nos visitan desde localidades aledañas; que los divertimentos sean sanos. Resguardar a la población es lo único que buscan estos operativos", afirmó el funcionario policial.

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En cuanto a la dinámica, Gómez explicó: "Apostamos el operativo en los ingresos, a veces varía la diagramación conforme la situación climática también, pero la idea es poder detener la marcha de quienes arriban a Aldea María Luisa. Procedemos a solicitar la documentación vehicular y personal, se identifican los conductores u ocupantes, y si su destino es ingresar a esta localidad, se le pide estacionarse en la banquina, para el recorrido o inspección con el can adiestrado y su guía. Quienes se dirigen a otras localidades, se les explica el objetivo del operativo y siguen su marcha por la ruta. Nos interesa puntualmente quienes acceden a la Aldea".

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El Operativo Prevención Antidrogas tiene repercusión dentro y fuera de la comunidad. "Las personas que fueron identificadas, han prestado absoluta predisposición, agradecemos esa voluntad manifiesta. Mayormente son personas jóvenes, residentes en Paraná, San Benito y alrededores, quienes en ningún caso han presentado resistencia, aún cuando se han labrado actas por infracciones a la legal circulación. Quienes continúan su circulación también comprenden y agradecen. En tanto, esta comunidad -por el horario que realizamos estos operativos-, algunos vecinos no se enteran en el momento, sino que con el correr de los días van tomando conocimiento y hemos recibido muy lindas manifestaciones, porque entienden el objetivo de la Superioridad Policial, de esta Comisaría, de sus autoridades", reveló Esteban Gómez.

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También se suman los agentes de la Dirección Prevención y Seguridad Vial en caso de ser necesario: "Se han detectado 2 situaciones que ameritaban la intervención y acudieron inmediatamente personal del Puesto Caminero Túnel, labrándose las actas correspondientes", detalló.

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