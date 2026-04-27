La Mutual de Argentino aprobó su Memoria y Balance 2025, en un año que combinó crecimiento con nuevos desafíos de gestión

En la noche del viernes 24 de abril, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino en el Auditorio Mutual de San Carlos Centro, con la participación de un importante número de asociados.

Durante la jornada se puso a consideración la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, documento que refleja el accionar institucional en un año marcado por un contexto económico exigente, en el que la entidad logró sostener su crecimiento y fortalecer su estructura de gestión.

En su mensaje, el presidente del Consejo Directivo, CPN Juan Pablo Citroni, destacó que el período se caracterizó por la consolidación de procesos que venían desarrollándose en los últimos años, combinando crecimiento en servicios y operatorias con una mayor profesionalización interna. En ese sentido, remarcó que la Mutual continuó avanzando en la mejora de sus herramientas, la ampliación de su propuesta de valor —principalmente a través de la nueva Farmacia Mutual— y el fortalecimiento de sus equipos de trabajo, con el objetivo de brindar respuestas cada vez más eficientes a sus asociados.

Asimismo, subrayó que el ejercicio puso en evidencia un cambio en el escenario económico que exigió una gestión más cercana y precisa, especialmente en áreas como el crédito y la administración de cartera, donde el crecimiento de la operatoria estuvo acompañado por un mayor seguimiento y control. “Crecer en este contexto implicó no solo responder a una mayor demanda, sino también sostener el equilibrio y la calidad en cada una de las decisiones”, resaltó.

El año también estuvo marcado por dos hitos significativos en la vida institucional: la celebración de las ocho décadas de trayectoria de la Mutual y la inauguración del nuevo edificio, que dio lugar a la apertura de espacios pensados para la comunidad, como el Auditorio Mutual, el área de Coworking, la terraza y el SUM. Estos avances reflejan una etapa de consolidación institucional, que no solo amplía servicios, sino que también genera nuevos ámbitos de encuentro, participación y vínculo con los asociados.

A su vez, se reafirmó el compromiso social de la institución a través de iniciativas como el Programa de Becas Nos preparamos para lo que viene, que en 2025 tuvo a sus primeras dos estudiantes recibidas, y que sigue acompañando a jóvenes de la región en el acceso y la continuidad de sus estudios superiores.

El Gerente General Claudio Benassi, el Gerente de Administración y Finanzas Fernando Bonino, el Auditor Dr. Norberto Dichiara, directivos y otros integrantes del equipo personal de la Mutual, le pusieron voz a una Asamblea cálida y dinámica, acompañada con videos, gráficos y exposiciones que amenizaron cada uno de los puntos del orden del día.

Como cada año, los asociados podrán acceder al documento completo de la Memoria y Balance 2025 a través del sitio web oficial: www.mutualargentino.com.ar.