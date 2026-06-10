Docentes de Crespo se sumaron al acampe de AGMER en Paraná: reclamos salariales y defensa de la ley previsional

Docentes de Crespo participan esta semana del acampe que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) mantiene frente a la Casa de Gobierno, en Paraná, como parte de una serie de medidas de protesta impulsadas por el sindicato para visibilizar distintos reclamos del sector.

En diálogo con Estación Plus Crespo, la secretaria general de AGMER Filial Crespo, Claudia Schira, explicó que la iniciativa surge en el marco de la discusión legislativa sobre posibles modificaciones a la Ley Provincial N.º 8.732, que regula el sistema previsional entrerriano.

"El acampe es una medida, una acción de protesta o de vigilia, siguiendo los pasos de las discusiones de las comisiones y las decisiones que toman en la Legislatura provincial por la ley previsional, la 8732, que nosotros decimos que no se toca", afirmó.

Según indicó, la semana pasada ya hubo participación de docentes crespenses y la modalidad continuará durante las próximas jornadas. "Este 9 de junio, participamos cuatro docentes de Crespo. Vamos a participar y nos quedamos durante la noche y hasta la mañana del miércoles", señaló.

El acampe permanecerá instalado frente a la Casa de Gobierno hasta el jueves 11 de junio y volverá a repetirse la semana siguiente, entre el martes 16 y el jueves 18, según el cronograma definido por el gremio.

El reclamo por el salario

Uno de los ejes centrales de la protesta está vinculado con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. Schira sostuvo a Estación Plus Crespo que el deterioro salarial acumulado en los últimos años es significativo.

"Para poder volver al poder adquisitivo que nosotros teníamos a niveles de noviembre de 2023, antes de que asumiera Frigerio, deberíamos tener un aumento del 106 por ciento. El sueldo se debería más que duplicar para poder comprar lo mismo que comprábamos antes", manifestó.

En ese sentido, advirtió sobre la situación de los docentes entrerrianos dentro del contexto nacional. "Tomemos conciencia de la terrible caída del poder adquisitivo que tiene nuestro sector. Somos uno de los peores pagados de la República Argentina", expresó.

Docentes crespenses en el acampe durante la noche del martes 9 de junio

Defensa del sistema previsional

La dirigente explicó además que, durante el primer tramo del acampe, se entregó un documento a senadores entrerrianos con cuestionamientos al proyecto que impulsa cambios en la normativa previsional.

"Nosotros decimos que el nuevo texto perjudica sobre todo a las mujeres. Hicimos una reunión acá en Crespo donde explicamos cómo va a incidir en nuestra vida cotidiana, en nuestros salarios futuros y en nuestras jubilaciones", sostuvo.

Schira hizo especial hincapié en la doble carga laboral que, según planteó, enfrentan muchas trabajadoras del sector.

"Las mujeres estamos 24/7. No solamente son las tareas dentro del aula, sino también las que llevamos a casa en preparación y corrección de trabajos, además de la atención en el hogar", afirmó.

Participación en un encuentro de Derechos Humanos

Por otra parte, informó que docentes de la provincia participarán del Tercer Encuentro Provincial de Derechos Humanos, denominado "Memoria, debates y futuro", previsto para este sábado en Paraná.

El espacio incluirá el trabajo en distintas comisiones temáticas vinculadas a género y diversidad, educación, memoria, verdad y justicia, entre otros ejes.

Feria docente postergada

Finalmente, Schira confirmó a Estación Plus Crespo que la feria organizada por la filial local de AGMER, que se iba a realizar este fin de semana, fue reprogramada debido al pronóstico del tiempo y cuestiones organizativas.

La propuesta, que cuenta con autorización municipal para realizarse frente a la sede gremial y eventualmente extenderse a la Plazoleta Italia, estaba prevista para este sábado 13 de junio, aunque fue postergada para fines de junio, con fecha aún a definir.

La dirigente explicó que la iniciativa nació a partir de una inquietud planteada por una docente jubilada y busca brindar un espacio para que docentes activos y jubilados puedan ofrecer sus producciones y emprendimientos.

"Hay docentes que hacen artesanías, que venden distintos productos o tienen emprendimientos para tratar de paliar la crisis. La feria surge para acompañar esas realidades", indicó.

Asimismo, aclaró que no se comercializarán alimentos, debido a los requisitos bromatológicos correspondientes.

La convocatoria está abierta a docentes jubilados y en actividad que deseen participar como expositores, mientras desde la filial continúan recibiendo inscripciones para definir la dimensión que tendrá la propuesta.