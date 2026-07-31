La Escuela N°60 abrió sus puertas a la ciudadanía para la "Expo Mundial 2026"

La pasión por el fútbol y el furor que generó la "Scaloneta" en el Mundial 2026, fue un disparador social bien aprovechado por la Escuela Secundaria N° 60 "Bicentenario". Alumnos de 1° a 6° Año, transitaron variados aprendizajes en torno a los países participantes. Este jueves 30 de julio, hubo una Expo abierta al público, reflejando parte de las temáticas trabajadas.

Elizabeth Buldra, rectora de la institución, contó a Estación Plus Crespo: "Nació como propuesta de los profes del Área Estético-Expresiva, en una jornada institucional, antes de que comience el Mundial de fútbol. Permitía abordar muchísimas temáticas y tuvo muy linda aceptación por parte de los chicos, participaron todos los niveles, desde las diferentes áreas. Muy contentos por el apoyo de las familias, que se sumaron y acompañaron".

"Hubo un notorio entusiasmo desde el principio. En este Mundial participaron más países, posibilitó dialogar, charlar, investigar en referencia a cada uno de ellos. Los chicos estuvieron muy incentivados, conocieron un abanico de aspectos de cada país. Para la Expo incluyeron hasta la tradición culinaria, trajeron para degustar; trabajaron los sistemas de gobierno de cada uno; la ubicación geográfica; las banderas; sus tradiciones; el idioma; un montón de aspectos".

El profesor Juan Francisco Brasseur, agregó: "Aproximadamente 2 meses se estuvieron preparando, a partir de que sorteamos los países, para que vayan armando con tiempo y sobre todo, porque hay muchas materias involucradas. En nuestro caso de Educación Física, depende el curso, aumentamos la complejidad del pedido, pero se trabajó preparación física, aspectos tácticos del deporte, historias deportivas de cada país. Y ellos fueron enriqueciendo todo eso con información extra que encontraban y les resultaba interesante. Se podía abordar desde muchísimas aristas y creo que para todas las materias fue provechosa la temática".

"El balance es superpositivo como profesores y para la institución", afirmó el profesor Iván Alanís. "Logramos una conexión de estudio entre los chicos de 1º a 6º Año, de los dos turnos. Había aspectos que se los iban pidiendo entre ellos, se compartían la información, se integraron, y eso es muy valorable. El intercambio fue muy bueno y tuvieron predisposición a que la exposición de cada grupo salga bien", resumió.