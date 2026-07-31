Crespo busca consolidarse como polo universitario de la avicultura con una nueva licenciatura

El Instituto Tecnológico Universitario (ITU), dependiente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), avanza en uno de los proyectos académicos más ambiciosos desde su creación: la puesta en marcha de la Licenciatura en Gestión y Producción Avícola, una carrera de grado que permitiría ampliar la oferta educativa en Crespo y fortalecer la formación de profesionales para una actividad estratégica en la provincia.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el coordinador del ITU, Fabián García, explicó que el proyecto se enmarca en los procesos de actualización curricular que atraviesan las universidades argentinas y recordó que la iniciativa tiene una larga historia.

"La idea es hacer en Crespo una licenciatura en gestión y producción avícola. Desde que se fundó el ITU, allá por el año 2004, siempre fue la idea de hacer una licenciatura, pero no se pudo. Se logró traer a Crespo una tecnicatura en granja y producción avícola, que es la que funciona en el ITU. Con el paso de los años pasamos a depender de la UADER, de la Facultad de Ciencia y Tecnología de Oro Verde. Y ahora surge esta idea de hacer, de transformarla en una carrera de grado", señaló.

El docente explicó que la actual Tecnicatura en Granja y Producción Avícola constituye una carrera universitaria de pregrado de tres años, mientras que la futura licenciatura representará una carrera universitaria completa.

"Tecnicatura es una carrera de pregrado. Si bien es universitaria, pero es de pregrado, son 3 años. La licenciatura es una carrera de grado, una carrera universitaria completa. Esto significa un gran avance para lo que es la capacitación y la educación de la gente que es de Crespo y de otros puntos de la provincia y el país, que vienen a estudiar acá", destacó.

En ese sentido, comentó que recientemente se desarrolló una jornada de trabajo con docentes y personal de las distintas sedes donde se dicta la tecnicatura.

"Hace pocos días nos reunimos en el ITU docentes y no docentes, de las otras sedes de avicultura que están en la provincia, que son la de Basavilbaso, Gualeguay y Santa Elena. Y también estuvo coordinando la gente de la Facultad de Ciencia y Tecnología de Oro Verde, de la UADER, y estuvimos trabajando para armar estos programas de la licenciatura que tenemos ganas de que empiece ya en el año 2027. Si bien lleva algunos procesos, primero lo tiene que aprobar el directorio de la universidad, el consejo de la universidad, después lo tiene que aprobar la CONADU, que es un ente nacional. Pero tiene mucha fe Diana Grinóvero, que es la coordinadora, la secretaria académica, de que lo podemos lograr para que empiece en el año que viene", afirmó a Estación Plus Crespo.

Una carrera pensada para la principal cadena productiva entrerriana

Consultado sobre el perfil profesional que tendrá el futuro egresado, García explicó que la licenciatura estará orientada a una actividad que representa uno de los motores económicos de Entre Ríos.

"Esto apunta a lo que es la producción avícola. Una de las principales, si no es la principal, cadena de producción en la provincia, es la cadena avícola; casi el 50 por ciento de la producción avícola del país está en la provincia de Entre Ríos. Que tiene una gran expansión hacia la cadena de producción, no solo es avícola, sino que la podemos dividir en lo que es la parte de huevo, gallina ponedora, y la parte de pollo parrillero, donde está la parte de las plantas procesadoras de carne de pollo", explicó.

Además, agregó que la industria del huevo también ha alcanzado un importante desarrollo.

"Y la parte de las gallinas, donde también se le da valor agregado. Por ejemplo, empresas procesadoras de huevo, que le dan valor agregado y son productos que se exportan a muchísimos países del mundo. La tecnicatura actual, si bien es muy avanzada, se le van a cortar algunas materias que se van a incorporar a la licenciatura", indicó.

Respecto de las diferencias entre ambas propuestas académicas, sostuvo que la nueva carrera otorgará mayor reconocimiento profesional.

"Es más completa, da mayor jerarquía al profesional. Será un profesional que tiene una carrera de grado. Las carreras de grado son, por ejemplo, las universitarias como contador, abogado, ingeniero, y las de pregrado son las tecnicaturas. Nosotros tenemos en Entre Ríos, en la UADER, la tecnicatura en Granja y Producción Avícola. Todos los que se recibieron de técnicos en el ITU de Crespo o en otra sede, podrán seguir estudiando con algunas materias más, y serán licenciados. Se transforman en licenciados con unos, quizás un año de estudio más, lo que también le da una mayor posición dentro de la empresa donde están trabajando", remarcó.

Más de 350 técnicos formados en Crespo

El coordinador estimó que entre 350 y 400 técnicos egresaron del ITU desde su creación y resaltó la rápida inserción laboral de los graduados.

"No tengo el número exacto, pero entre 350 a 400 más o menos. Están todos trabajando, en su gran mayoría trabajan en relación de dependencia con alguna empresa, algunos en plantas procesadoras, algún servicio veterinario, servicios de producción de alimento, de laboratorio, en la parte de asesoramiento. Hay muchas empresas relacionadas directamente al avicultor. Después están otras empresas que no están relacionadas, que son, por ejemplo, la industria metalúrgica, el transporte, las fábricas de alimento, el cereal, que se transforma en alimento", expresó.

Asimismo, destacó que la tecnicatura posee un carácter único en el país.

"Por eso tenemos gente que está viniendo de muchas otras partes del país a estudiar acá, porque somos en Entre Ríos los únicos que tenemos la tecnicatura, esta carrera. Tenemos estudiantes de la provincia de Santa Fe, de Jujuy, de Misiones. De muchas ciudades de Entre Ríos que vienen acá a Crespo, se vienen a estudiar y a vivir. Incluso, gente de Crespo que por ahí no está trabajando acá en Crespo, está trabajando en otras provincias o en otras ciudades de la provincia", señaló.

Sobre el cronograma previsto, manifestó: "Así que la intención es que la licenciatura esté ya en marcha en el 2027, y, si no, empezarán en 2028. Pero la idea es acelerar. Estamos trabajando bien, estamos trabajando coordinadamente, viste que hoy la virtualidad te permite estar conectado continuamente".

Investigación y extensión vinculadas al sector productivo

Durante la entrevista, García también repasó distintos proyectos de extensión e investigación que el ITU desarrolla junto a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), empresas y organismos nacionales.

En primer lugar recordó un trabajo realizado sobre el aprovechamiento del guano de gallina.

"El año pasado hicimos un proyecto de extensión con un convenio que tenemos con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Facultad de Ciencias Agrarias, está en Oro Verde también. Ellos tienen un área de avicultura. Hemos empezado a trabajar, ya que se hicieron unos seminarios, que nosotros participamos desde el ITU con docentes, alumnos, y salió una propuesta para presentar proyectos. Nosotros presentamos un proyecto para la utilización de la cama del guano de gallina. Durante 3 meses, más o menos, estuvimos encuestando, visitando las granjas, charlando con los productores, y salió un trabajo que está disponible en la facultad", comentó.

Ese trabajo dio lugar posteriormente a jornadas técnicas desarrolladas en Crespo.

"Después se hizo una charla aquí en Crespo en el mes de febrero de este año, donde vinieron ingenieros a hablar de bioseguridad, que está muy relacionado a este tema, y otro ingeniero, que es docente de la UNER, para hablar de la fertilización y de los beneficios que da el tema del guano de gallina. Conjuntamente, también se está trabajando con la municipalidad, porque hay un proyecto de biodigestor también con este tema", explicó.

Un proyecto por 125.000 dólares

Otro de los desarrollos destacados por el coordinador apunta a la elaboración de productos medicinales para animales a partir del extracto de alcachofa.

"Presentamos, conjuntamente con la UNER, un proyecto de elaboración de productos medicinales para aves. Es para hacer extracto de alcachofa. La agencia I+D+i, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, en el mes de enero llamó y convocó para que presenten proyectos las instituciones, universidades y empresas. Y nosotros nos contactamos con la empresa Bedson, que elabora productos de sanidad animal para aves, porcinos, bovinos y conjuntamente con la empresa que hace plantas in vitro, son las dos de Buenos Aires, y con la UNER presentamos ese proyecto por 125.000 dólares, que me dijeron que es muy probable que salga aprobado", detalló.

Asimismo, precisó que "el director del proyecto es el ingeniero Christian Sequin, que es docente, es ingeniero de la UNER, para hacer este estudio del extracto de alcachofa que se utiliza como un biorregulador hepático para animales, para ya sea gallinas, pollo, cerdo, bovino y mascota. Ese trabajo surgió de acá, como una idea de los profesionales del ITU, y de alumnos también. Se presentó y hoy estamos esperando a que lo aprueben".

Según sostuvo, la iniciativa podría generar nuevas oportunidades de desarrollo para la región.

"Esto también podría generar un desarrollo económico en un sector, relacionado también con el agro", afirmó.

Un laboratorio para analizar la calidad del agua

Finalmente, García reveló a Estación Plus Crespo que el ITU ya impulsa una nueva iniciativa destinada a crear un laboratorio para el análisis de agua, pensado tanto para establecimientos avícolas como para municipios y comunas de la región.

"Tenemos otro proyecto que recién termino de mandar la carta de intención a UNER, que es para un laboratorio para analizar el agua. El agua, ya sea de las granjas o de las comunas o municipios de acá de la zona. El agua potable que por ahí puede tener alguna contaminación. Eso es tener un laboratorio para los pueblos y también para las granjas que lo necesiten; en el sector avícola es importantísimo, fundamental. La calidad del agua es fundamental, saber si se contamina, tener bien al tanto a todos los productores con análisis de cómo es su agua. Además con este proyecto yo creo que vamos a lograr algunos insumos y algunos útiles y herramientas para poder empezar a equipar nuestro laboratorio propio", concluyó.

La futura Licenciatura en Gestión y Producción Avícola representa un paso significativo para la educación superior en Crespo y busca responder a las necesidades de una industria que posiciona a Entre Ríos como uno de los principales polos avícolas de la Argentina.

Mientras se completan las instancias de aprobación académica y nacional, el ITU continúa fortaleciendo su perfil mediante proyectos de investigación, extensión y vinculación con el sector productivo, consolidando su rol como referente en la formación especializada.