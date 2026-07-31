La Asociación de Empleados de Comercio de Crespo festejará el Día del Niño con juegos, golosinas y una novedosa modalidad de regalos

Como ocurre cada año, la Asociación de Empleados de Comercio de Crespo organizará el tradicional festejo por el Día del Niño destinado a los hijos de sus afiliados. La celebración tendrá lugar este domingo 2 de agosto, desde las 14:00, en el polideportivo de la entidad, ubicado frente al acceso norte de la ciudad.

En declaraciones formuladas a Estación Plus Crespo, el dirigente gremial Carlos Pfeiffer brindó detalles de la jornada, que estará destinada a niños desde recién nacidos hasta los 12 años inclusive.

"Esperamos a todos los hijos de afiliados para poder disfrutar, entretenernos y jugar", expresó Pfeiffer, al tiempo que anticipó que durante la tarde habrá una amplia propuesta recreativa.

Los asistentes podrán disfrutar de peloteros, camas elásticas, mesas de metegol, música, animación y la presencia de personajes infantiles inspirados en populares dibujos animados, entre ellos los de La Granja de Zenón, que compartirán actividades con los más pequeños.

Como ya es tradicional, a mitad de la jornada se ofrecerán facturas para compartir la merienda junto al mate, mientras que al finalizar cada niño recibirá una bolsa con golosinas.

La principal novedad: cada niño podrá elegir su juguete

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Pfeiffer destacó que este año la entidad implementará un importante cambio respecto de ediciones anteriores.

En lugar de entregar juguetes durante el festejo, cada niño recibirá un voucher por $25.000, que podrá utilizar hasta el 20 de agosto para adquirir el juguete de su preferencia en La Agrícola Regional de Crespo.

"Es una modalidad nueva, una experiencia nueva. De esta manera cada uno de los chicos va a poder elegir el juguete que realmente le interese", explicó.

El dirigente detalló que el voucher cubrirá compras por hasta $25.000. Si el juguete elegido supera ese valor, la familia podrá abonar la diferencia, mientras que si el producto tiene ese mismo importe, podrá retirarse sin costo adicional.

Pfeiffer señaló que el monto fue definido luego de analizar el valor promedio de los juguetes que tradicionalmente entregaba el gremio.

"Hicimos un promedio consultando en el comercio y la cifra fue muy parecida a este importe, por eso fijamos los 25.000 pesos. Todos van a recibir exactamente el mismo monto y van a tener la posibilidad de elegir lo que realmente deseen, desde una pelota de fútbol hasta un sonajero o una muñeca", indicó.

Además, reconoció que se trata de una prueba piloto y aseguró que la institución evaluará la experiencia a partir de las opiniones de las familias.

"Lo que siempre buscamos es que todos tengan exactamente lo mismo, el mismo servicio y las mismas posibilidades", remarcó.

Según informó Pfeiffer a Estación Plus Crespo, alrededor de 280 niños, comprendidos entre recién nacidos y 12 años, se encuentran en condiciones de participar tanto de los festejos como de la entrega del voucher.

Para acceder al beneficio, los afiliados deberán retirar previamente un número identificatorio en la sede gremial, ubicada en el primer piso de la institución. El trámite podrá realizarse hasta las 18:30 de este viernes 31 de julio.

Ese número será solicitado el domingo al momento de retirar la bolsa de golosinas y el voucher correspondiente.

Finalmente, Pfeiffer recordó que el bono es intransferible, ya que lleva impreso el nombre del afiliado titular y del niño beneficiario, garantizando así la correcta asignación del obsequio.