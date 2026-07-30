Este domingo, tarde de festejos por el "Día del Niño"
Hernán Miño y Noelia Götte, de SUOYEM Crespo; y Claudia Schira, de AGMER Crespo, confirmaron que en este 2026, habrá una especial propuesta para los pequeños y adolescentes. En declaraciones a Estación Plus Crespo, anticiparon: "Continuamos con las actividades compartidas. Ya el año pasado y los anteriores, habíamos realizado esta modalidad para fechas como el Día del Niño, Día de la Madre, y ahora fijamos el 2 de agosto, de 15:00 a 18:00, en Moreno y Dr. Soñez. Va a ser un festejo abierto, no sólo para hijos de afiliados, sino que lo hacemos en el Sindicato, pero puede participar cualquier chico de la cuidad", dijo Götte.
Por su parte, Claudia Schira señaló que "se eligió el primer fin de semana como para no superponerse con festejos que organizan otras instituciones. Está bueno que chicos y chicas puedan disfrutar de las hermosas instalaciones que el sindicato tiene. Además, vamos a cortar la calle, habrá Feria de Artesanos y Emprendedores docentes, que incluye a activos, jubilados, estudiantes de profesorado, y estudiantes de las escuelas nocturnas. Es un grupo que va rotando de integrantes, van participando de distintos eventos. Y será un momento familiar interesante para dar a conocer sus creaciones".
Götte resaltó que "ante la iniciativa se fue sumando gente. Empezamos a pedir alguna golosina o regalito a los comercios, ya que lo hacemos abierto a todo público, y a veces desde los Sindicatos no podemos abarcar a tantos. Agradecemos las respuestas obtenidas. Contaremos con peloteros, música, juegos didácticos, pinta-carita, y otros atractivos".
"Invitamos a pasar una linda tarde de domingo", afirmó Miño y acotó: "Muchas veces se va de paseo al pórtico. En esta oportunidad, proponemos que vayan al centro de la ciudad. En Moreno y Dr. Soñéz, tenemos la infraestructura cerrada, pero también un espacio verde, como para que con mesitas, sillas, la gente lleve sus sillones y sea un momento de encuentro".
"Nos gusta que se puedan hacer actividades sociales, más allá del alcance específico de cada sindicato", afirmaron los organizadores. En esa línea de pensamiento, sostuvieron: "Consideramos que tanto los gremios, como toda institución, se debe brindar a la sociedad crespense. Es un esfuerzo que lo hacemos con muchas ganas, que nadie logra nada con esto, sino que buscamos la sonrisa de los niños. Que puedan disfrutar y tener la posibilidad de participar de sorteos. Queremos dejar sentada una base de propuesta, para que se continúe todos los años".