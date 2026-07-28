Pablo Schwindt: "Los productos con baterías de iones de litio tienen buenas ventas, pero no estamos preparados para esos incendios"

"Los monopatines, bicicletas o motos eléctricas, autos híbridos, herramientas eléctricas, o hasta los celulares, tienen un sistema de batería que produce un tremendo daño en un siniestro. Por suerte, nosotros no lo hemos visto a nivel local, pero estos productos y bienes, están avanzando en el mercado. Tenemos que estar preparados", marcó como desafío el Jefe de Cuerpo Activo, Pablo Schwindt.

El análisis llega después que 3 bomberos voluntarios de Crespo participaran de la Masterclass “Emergencias y Riesgos en Baterías de Iones de Litio”, desarrollada en la ciudad de Colón. Fue brindada por el Comandante Mayor B.V. (R) Gerardo Crespo y de la bombera Laura Barreto, quienes abordaron aspectos fundamentales relacionados con la identificación de riesgos, el comportamiento de las baterías de ion-litio y los procedimientos de intervención ante emergencias que involucren esta tecnología.

"Son incendios que avanzan rapidísimo y a una temperatura extrema. Un incendio de una batería de litio -por ejemplo de un monopatín-, se ubica entre 1.500 y 2.000 grados centígrados. La verdad que los videos fueron impactantes. Nos dejó bastante shockeados, y hay que trabajarlo, ya sea desde la prevención como desde la precaución cuando se producen estos posibles casos", apuntó Schwindt para dimensionar lo que sería una intervención. Asimismo, agregó: "A su vez, estas baterías tienen un compartimento al que no entra el agua, es muy difícil de poder ingresar. Renault está abordando un proyecto, de un producto que iría dentro de lo que es el compartimento de la batería, e inyectaría un gel que neutralizaría. Pero, es un plan en proceso de estudio todavía. Va a llevar un buen tiempo alcanzar algo seguro. Mientras, si hablamos de temperaturas altísimas, a un promedio de 1.800°C, no hay traje ni equipo que resista, como para poder hacer una aproximación. Por eso en la capacitación, se puso énfasis en la prevención y el cuidado de los bomberos que asisten. Más que nada, la intervención va a estar limitada a establecer un perímetro y evitar que se propague a otros espacios. Por una batería así, en 3 segundos se incendio una casa. Al explotar la batería, van saliendo una especie de rayos, que van impactando y propagándose en distintos lugares. Es muy difícil poder parar ese fuego en movimiento de la batería".

Ahondando en el reciente proceso de aprendizaje, manifestó: "En el caso que podamos bajar la llama, la batería con iones de litio tiene que ser sumergida en un containers o una pileta con agua, permaneciendo hasta una semana en esa condición. Porque lo podemos parar al incendio en el momento, pero a los minutos o las horas, se vuelve a iniciar".

Los nuevos saberes serán compartidos con los demás integrantes del cuartel crespense. "Vamos a volcar la actualización para todos. Colón nos estará pasando el material didáctico, un libro y demás herramientas para que lo trabajemos entre todos, porque son situaciones que se vienen", sostuvo Schwindt.