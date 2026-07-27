Elbio Pérez, tras vender el Quini millonario en Viale: "Todo el pueblo está revolucionado"

La localidad de Viale vive horas de expectativa y alegría luego de que una boleta del Quini 6 vendida en una agencia de la ciudad resultara acreedora de un premio superior a los 1.000 millones de pesos. Sin embargo, la identidad del afortunado ganador continúa siendo un misterio.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el titular de la agencia, Elbio Pérez, expresó su enorme satisfacción por haber vendido el ticket ganador y describió el impacto que generó la noticia en la comunidad.

"Muy feliz, muy, muy feliz. Muchísima gente llamando, muchísima gente arrimándose a saludar a la agencia. Está todo revolucionado en el pueblo. Y feliz de que haya sido en la localidad de Viale", manifestó.

Pérez relató que se enteró de la noticia mientras regresaba desde Santa Fe, donde había visitado a su hija. Contó que, como cada domingo, su hermano seguía atentamente el sorteo del Quini 6, una tradición familiar heredada de su padre.

"Cuando recuperé señal en la ruta tenía un montón de llamadas. Me avisaban que el Quini había salido en la agencia", recordó.

Tras conocer la noticia, el agenciero revisó inmediatamente las jugadas habituales de sus clientes más frecuentes, aunque descartó que el premio corresponda a alguno de ellos.

"Me fui directamente a revisar los clientes fijos que tengo y no estaba entre ellos. Seguramente puede ser alguien de paso. Viale, como Crespo, tiene mucho movimiento de gente que entra, juega un Quini o una Quiniela y sigue viaje. Puede ser alguien de afuera o también puede ser un vecino de Viale. Todavía no lo sabemos", explicó.

El comerciante señaló que recién cuando el ganador concurra al Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) para realizar los trámites correspondientes, quizás pueda saberse si es de Viale o no.

Mientras tanto, destacó la vigencia del juego y la confianza que los apostadores depositan desde hace décadas en la agencia, que este año cumplirá 35 años de actividad.

"Cuando arrancamos, el Quini tenía apenas 26 números y hoy tiene 45. Pasaron muchos años y la gente sigue confiando. Muchos juegan personalmente y otros lo hacen por WhatsApp: envían una foto de la boleta, transfieren el dinero y nosotros realizamos la apuesta. Después de tantos años, la confianza de los clientes hace posible esa modalidad", comentó.

Además de la satisfacción por haber vendido el ticket ganador, Pérez confirmó que la agencia también recibirá un importante reconocimiento económico. El ganador se lleva $1.038.037.766,40.

"La Lotería de Santa Fe otorga un estímulo para el agenciero equivalente al uno por ciento del premio. Así que también será un lindo monto para la agencia. Bienvenido sea", concluyó.