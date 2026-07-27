Alerta amarilla por tormentas en gran parte de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas que afectará a gran parte de la provincia de Entre Ríos durante este lunes. El organismo anticipa condiciones de inestabilidad con lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento, abundante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

De acuerdo con el informe oficial, las precipitaciones acumuladas oscilarán entre los 20 y los 50 milímetros, aunque en algunos sectores esos valores podrían ser superados de manera puntual debido a la intensidad de las tormentas.

El deterioro de las condiciones meteorológicas se producirá a lo largo de la jornada y alcanzará a la mayor parte del territorio entrerriano, en el marco de un período de inestabilidad que también abarcará a otras provincias del centro y norte del país.

Departamentos bajo alerta

El alerta amarilla estará vigente durante la tarde del lunes para los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Feliciano, Federal, Federación, Concordia, San Salvador, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Islas del Ibicuy y Tala.

En estas zonas podrían registrarse tormentas aisladas de variada intensidad, con lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Además, no se descartan anegamientos temporarios en sectores urbanos y rurales, así como inconvenientes en la circulación vehicular.

Por el momento, los departamentos Gualeguay y Victoria son los únicos de Entre Ríos que permanecen fuera del área bajo alerta amarilla.

Recomendaciones

Ante el pronóstico, el SMN recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas durante el desarrollo de las tormentas, evitando la circulación innecesaria en los momentos de mayor intensidad y resguardándose de posibles ráfagas o caída de granizo.