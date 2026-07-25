Fin de semana gris en Entre Ríos y ¿se avecinan lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un fin de semana gris con gran presencia de nubes en el cielo y neblinas durante la mañana.

Si bien las probabilidades se ubican entre 10% y 40%, se espera que el primer día de la semana que viene, vuelva con lluvias en distintos puntos de la provincia.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. En la capital y alrededores se anuncian bancos de niebla y cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 10 grados y una máxima de 20 grados. Allí también se prevé un sábado con nieblas y cielo parcialmente cubierto.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados. En estas localidades también se pronostican nieblas y un día con cielo mayormente nublado.