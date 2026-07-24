Choque de automóviles en el ingreso a Aldea Brasilera

En las primeras horas de este viernes, un siniestro vial sobre Ruta Provincial 11 movilizó a la policía de Aldea Brasilera hasta el Km. 19, en el ingreso a la localidad. Se trataba de un choque de automóviles.

Precisaron a Estación Plus Crespo que colisionaron un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Fox, que circulaban en el mismo sentido. Eran conducidos jóvenes de 20 y 22 años de edad, respectivamente. Ambos resultaron con lesiones de carácter leves.

Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera colaboraron con la intervención, mientras que desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se ordenaron actuaciones, que permitan clarificar las circunstancias del siniestro.