Juró el concejal Gonzalo Villarruel: "A disposición de la gente"

En la noche de este miércoles, la presidenta del Concejo Deliberante de Crespo, Jacinta Eberle, tomó juramento a Gonzalo Villarruel, quien fue designado concejal titular por la Junta Electoral Municipal. Deberá concluir el mandato pendiente, al abandonar la función pública el ex concejal Juan Pablo Motta. Inmediatamente del acto protocolar, asumió su banca y participó de los temas abordados en sesión ordinaria.

En declaraciones a Estación Plus Crespo, a modo de presentación pública sostuvo: "Tengo 41 años. Trabajo en Calisa hace 22 años, e integro el Sindicato de la Carne Filial Crespo-Diamante desde hace 16 años. Desde el 2009 vivo en Crespo".

"En estos momentos, tengo sentimientos encontrados: por un lado, el pesar de la renuncia de Juan Pablo. Perdimos un gran compañero, sabemos igual que siempre va a estar. Y por otro, me lleva a asumir la responsabilidad de cubrir ese cargo, lo mejor que pueda. Participaría en las comisiones que él estaba. Vengo a estar a disposición de la gente, que es lo que uno tiene que hacer y trabajar para toda la ciudadanía", afirmó el nuevo concejal.

En cuanto a los preparativos y expectativas, Villarruel contó: "He tenido reuniones con el bloque, con el equipo que nos asesora, ya de alguna manera teniendo conocimiento específico de los temas que vienen tratando. Juan Pablo me pasó todo el material del trabajo que ha hecho, son varias carpetas, que vengo leyendo desde hace un tiempo. Ha hecho un trabajo extraordinario y espero estar a la altura".

Quien se desempeñará por un año y medio, añadió: "Me interesa también participar en la comisión de Vivienda, porque es lo que la gente más necesita hoy en día. También haré mis aportes en lo que son cuestiones de producción, porque vengo de esa rama y valoro las fuentes de trabajo".