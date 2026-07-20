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Operativos en Crespo: Hubo 210 retenciones en los últimos 8 meses

El 87% de las unidades retiradas de la circulación pública, se corresponden a motovehículos.
Crespo20 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Operativo-1

Comisaría Crespo, Tránsito y Guardia Urbana Municipal, llevan adelante en forma permanente controles preventivos. Conforme las estadísticas reveladas en forma reciente, "desde diciembre de 2025 hasta el 14 de julio de 2026, se realizaron unas 210 retenciones", revelaron a Estación Plus Crespo.

Analizando la situación, el responsable municipal hizo saber que "de esos 210 dominios, 183 corresponden a motocicletas" y ahondó que "unas 50 retenciones responden al uso de caños de escape no reglamentarios".

Dichas unidades se encuentran en el depósito municipal y según trascendió, decrece el número de propietarios o tenedores que afrontan las multas y cánones para lograr el recupero.

En ese contexto, es prioridad circular con toda la documentación y cumpliendo las condiciones técnico-mecánicas exigibles.

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