Crespo agradeció a la Selección: hinchas se reunieron en la plaza para celebrar el subcampeonato

La derrota en la final del Mundial 2026 no impidió que los crespenses salieran a las calles para acompañar a la Selección Argentina. Al caer la tarde de este domingo, decenas de vecinos se reunieron en la Plaza Sarmiento, punto tradicional de encuentro de los festejos futboleros en la ciudad, para agradecer el esfuerzo y la entrega del conjunto nacional durante toda la competencia.

Con banderas argentinas, camisetas celestes y blancas, bombos y cánticos, familias enteras, jóvenes y niños compartieron un emotivo encuentro que tuvo un tono diferente al de las celebraciones por los triunfos anteriores. Esta vez, el sentimiento predominante fue el reconocimiento hacia un equipo que volvió a colocar a la Argentina entre las dos mejores selecciones del mundo.

Numerosos vehículos recorrieron las calles céntricas haciendo sonar sus bocinas antes de llegar a la plaza, donde continuó la reunión de los hinchas.

El subcampeonato mundial fue valorado por los presentes como una nueva demostración del protagonismo internacional del fútbol argentino. Tras superar una exigente fase eliminatoria y alcanzar una nueva final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró otra destacada participación en una Copa del Mundo.

Una vez más, la Plaza Sarmiento fue el escenario elegido por los crespenses para compartir una jornada marcada por la pasión futbolera. Aunque el resultado final no fue el esperado, el sentimiento de orgullo predominó entre los hinchas, que despidieron al seleccionado con un mensaje de gratitud por haber vuelto a ilusionar a todo el país y escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol argentino.