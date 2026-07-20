Prestará juramento Gonzalo Villarruel, nuevo concejal en Crespo

Las autoridades del Concejo Deliberante de Crespo definieron temario para llevar adelante una sesión, que tendrá la particularidad de renovación de una banca del bloque Más para Entre Ríos, después de la renuncia del edil justicialista Juan Pablo Motta. La convocatoria es para este miércoles 22, a las 20:00, en el recinto, confirmó Estación Plus Crespo. Abordarán el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura de la Resolución N° 15 de la Junta Electoral Municipal, de fecha 8 de julio de 2026.

2.- Toma de juramento al Sr. Gonzalo Alberto Villarruel, designado Concejal Titular de la Municipalidad de Crespo, mediante Resolución N° 15 de la Junta Electoral Municipal.

3.- Lectura y consideración de las Actas 56 y 57, correspondiente a sesión ordinaria y extraordinaria, respectivamente.

4.- Lectura de la correspondencia recibida.

5.- Dictámenes del Concejo en Comisión:

a) Proyecto de Resolución del Concejo Deliberante autorizando al Presidente Municipal a participar de la audiencia preliminar fijada en el Expte. 23315, en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Paraná.

b) Proyecto de ordenanza disponiendo la afectación de diversos inmuebles al uso privado de la Municipalidad de Crespo, con destino a loteos sociales.

c) Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante otorgando por vía de excepción un descuento del 50% para el pago de la Tasa General Inmobiliaria 2026 a diversos contribuyentes jubilados.

d) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por Débora Desiree Aldana y Sofía Alicia Burgos.

6.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal autorizando a concretar la operación de crédito con el IAPV, y disponiendo efectuar la Segunda Modificación Presupuestaria, correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio 2026.

7.- Proyecto de Ordenanza de Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo la venta a favor de Snacker SA, de un fracción de terreno en el Parque Industrial Crespo.