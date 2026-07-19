Preparativos finales para la anhelada algarabía celeste y blanca en Crespo

Como cada rincón de la ciudad, el centro de Crespo vestido de celeste y blanco, hace visible el fervor con que se espera la final de la Copa del Mundo. A las 16:00 todo se paraliza y se espera, que la intersección de San Martín y Belgrano, vuelva a ser el punto de encuentro festivo.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que en uno de los laterales de Plaza Sarmiento, la Municipalidad dispuso baños químicos, para hombres y mujeres, en igualdad de unidades. Asimismo, se trasladaron hasta dicho espacio público, contenedores de recolección diferencial de residuos, para que botellas y vasos plásticos pueden ser correctamente descartados, sin propiciar mayor suciedad en la zona.

También está previsto un operativo de seguridad, coordinado por Comisaría Crespo, Tránsito y Guardia Urbana Municipal. Al finalizar, equipos de mujeres del Área de Barrido y Limpieza, realizarán nuevamente la puesta en condiciones de las calzadas céntricas.