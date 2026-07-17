Menos ventas, más competencia online y comercios que migran a la informalidad: el diagnóstico del Centro Comercial de Crespo

Así lo expresó el presidente del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Crespo, Leonardo Diez, durante una entrevista concedida a Estación Plus Crespo, donde analizó la realidad del sector, explicó las dificultades que enfrentan los comerciantes y adelantó la creación de un portal que reunirá las tiendas virtuales de los negocios locales.

Dos años de caída del consumo

En diálogo con Estación Plus Crespo, Diez sostuvo que la situación responde a una combinación de factores y no a una única causa.

Indicó que las mediciones realizadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Económica de Entre Ríos y el propio Centro Comercial coinciden en mostrar una caída del consumo que se mantiene desde hace más de dos años.

"Esa caída no repunta", afirmó, al señalar que la menor demanda se combina con costos que continúan siendo elevados para las empresas.

Un cambio en la forma de vender

El dirigente explicó que también cambiaron las estrategias comerciales. Recordó que hace algunos años mantener un importante stock de mercadería representaba una ventaja, mientras que actualmente esa práctica dejó de ser conveniente para muchos rubros debido al costo financiero y operativo.

A ello se suma el crecimiento del comercio electrónico, favorecido por la apertura de importaciones y por la rapidez con la que hoy llegan los productos adquiridos a través de plataformas digitales.

"Antes el comercio local tenía la ventaja de la inmediatez. Hoy un cliente compra por internet y recibe el producto en menos de 24 horas en Crespo", señaló.

Además, destacó que las plataformas ofrecen una variedad de productos muy superior a la que puede exhibir un comercio físico.

Tecnología que cambia los hábitos de compra

Diez comentó que recientemente participaron de una reunión con representantes de Mercado Libre, donde conocieron herramientas de prueba virtual de prendas mediante cámaras y sistemas que adaptan la imagen del producto a la contextura física del comprador.

A su entender, estas innovaciones representan un nuevo desafío para los comercios tradicionales. "¿Cómo hace un comerciante local para competir con eso?", planteó.

Gastronomía: una caída importante

El presidente del Centro Comercial también habló de algunos rubros y desde su experiencia como empresario gastronómico (helados y postres), reveló que el sector registra una disminución de un 30 % respecto del año anterior.

Explicó que, pese a esa baja en las ventas, los costos fijos permanecen prácticamente sin modificaciones.

"Hay que seguir pagando energía eléctrica, alquileres, empleados, cargas sociales e impuestos. Ese 30 % menos de ingresos genera una problemática importante", sostuvo.

Agregó que la desaceleración de la inflación generó expectativas de una recuperación del consumo que finalmente no se produjo.

Turismo con resultados dispares

En la entrevista con Estación Plus Crespo, Diez indicó que el turismo también refleja la retracción económica. Precisó que durante el último fin de semana largo la ocupación turística en Entre Ríos rondó apenas el 35 %, porcentaje que calificó como muy bajo.

No obstante, aclaró que Crespo mantiene una ventaja diferencial gracias al denominado turismo de salud, que continúa generando movimiento económico y ayuda a amortiguar la caída del resto de las actividades.

La diferencia de precios con las plataformas

Uno de los planteos más frecuentes que reciben desde la entidad es el reclamo por los precios del comercio local. Diez reconoció que muchos consumidores comparan valores desde sus teléfonos celulares mientras recorren los negocios.

Sin embargo, explicó que detrás del precio de un comercio físico existe una estructura de costos que incluye alquileres, energía, personal, impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de cargas sociales.

En cambio, sostuvo que los grandes vendedores que operan mediante plataformas digitales cuentan con mayores volúmenes de compra y menores costos de funcionamiento, lo que les permite ofrecer precios más bajos.

"Puede haber algún caso de abuso, pero en la mayoría de los comercios los precios responden a una estructura de costos muy difícil de reducir", afirmó.

De locales físicos a ventas desde el hogar

Consultado sobre el cierre de negocios en Crespo, Diez aclaró que observa más un proceso de transformación y en algunos casos de desaparición.

Según explicó a Estación Plus Crespo, varios comerciantes están dejando sus locales para continuar vendiendo desde sus viviendas, reduciendo costos y pasando a una modalidad informal.

Advirtió que este fenómeno genera consecuencias para toda la comunidad. "Cuando alguien pasa a la informalidad deja de aportar al municipio, muchas veces reduce personal y quedan locales comerciales vacíos", indicó.

También manifestó preocupación porque la proliferación de locales desocupados puede deteriorar la imagen del centro comercial de la ciudad.

Un portal para impulsar las ventas online

Como respuesta a estos cambios, el Centro Comercial trabaja en la creación de un portal de comercio electrónico que reunirá las tiendas virtuales de los negocios crespenses.

Diez informó que ya existen más de veinte comercios adheridos al proyecto y que muchas de esas tiendas ya se encuentran operativas.

El objetivo será que cualquier persona pueda ingresar a una única plataforma, buscar por rubros y comprar directamente en negocios locales. "Ya está prácticamente terminado. Solo faltan cuestiones de diseño y el nombre del portal. Creemos que en dos o tres semanas estará oficialmente presentado", adelantó.

La logística, otra dificultad

El dirigente también señaló que uno de los principales obstáculos para competir desde Crespo es la logística. Explicó que actualmente las alternativas de envío son limitadas y no son rápidas.

Esa situación incrementa costos y dificulta competir con empresas radicadas en grandes centros urbanos que cuentan con sistemas logísticos más eficientes.

Crespo, en mejor situación que otras ciudades

Pese al complejo panorama, Diez sostuvo que Crespo presenta una realidad más favorable que muchas otras localidades entrerrianas.

Explicó que mantiene contacto permanente con dirigentes de centros comerciales de toda la provincia y aseguró que existen ciudades donde la caída del consumo y la desocupación de locales comerciales es aún más pronunciada.

Atribuyó parte de esa diferencia al dinamismo económico de Crespo y al flujo permanente de visitantes que llegan por motivos de salud, comercio y servicios.

El llamado a comprar en los comercios locales

Al finalizar la entrevista con Estación Plus Crespo, Leonardo Diez convocó a la comunidad a priorizar las compras en los negocios de la ciudad.

Sostuvo que, más allá de posibles diferencias de precios, elegir un comercio local contribuye a sostener el empleo, fortalecer la actividad económica y mantener el dinero circulando dentro de Crespo.

"Cuando uno elige comprar local, moviliza toda la economía de la ciudad. Eso es parte de lo que hizo crecer a Crespo y de lo que debemos seguir cuidando", concluyó.