El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo renovó su Comisión Directiva
Crespo16 de julio de 2026Estación Plus Crespo
La Asamblea General Ordinaria se realizó el 25 de junio y definió las nuevas autoridades que conducirán la institución.
El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo, Entre Ríos, llevó adelante el jueves 25 de junio de 2026 su Asamblea General Ordinaria, oportunidad en la que se concretó la renovación de la Comisión Directiva que tendrá a su cargo la conducción de la institución.
Tras la realización de la asamblea, la nueva conformación de autoridades quedó integrada de la siguiente manera:
- Presidenta: Ana Battagliero.
- Vicepresidenta: Graciela Caram.
- Secretaria: María Reina Reatto.
- Prosecretaria: Clara Matilde Popp.
- Tesorero: Elio Vianco.
- Protesorera: Marta Montefinale.
Como vocales titulares fueron designados Rosa Kemerer, Claudia Bost, Vicente Roskopf y Norma Saluzzio.
En tanto, los vocales suplentes son Noemí Senger, Roberto Friss, Alejandra Spreáfico y Adriana Germanier.
La función de Revisor de Cuentas Titular estará a cargo de Arnoldo Márquez, mientras que Urbana Soria fue designada como Revisora de Cuentas Suplente.
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