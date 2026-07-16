El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo renovó su Comisión Directiva

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo, Entre Ríos, llevó adelante el jueves 25 de junio de 2026 su Asamblea General Ordinaria, oportunidad en la que se concretó la renovación de la Comisión Directiva que tendrá a su cargo la conducción de la institución.

Tras la realización de la asamblea, la nueva conformación de autoridades quedó integrada de la siguiente manera:

Presidenta: Ana Battagliero.

Ana Battagliero. Vicepresidenta: Graciela Caram.

Graciela Caram. Secretaria: María Reina Reatto.

María Reina Reatto. Prosecretaria: Clara Matilde Popp.

Clara Matilde Popp. Tesorero: Elio Vianco.

Elio Vianco. Protesorera: Marta Montefinale.

Como vocales titulares fueron designados Rosa Kemerer, Claudia Bost, Vicente Roskopf y Norma Saluzzio.

En tanto, los vocales suplentes son Noemí Senger, Roberto Friss, Alejandra Spreáfico y Adriana Germanier.

La función de Revisor de Cuentas Titular estará a cargo de Arnoldo Márquez, mientras que Urbana Soria fue designada como Revisora de Cuentas Suplente.