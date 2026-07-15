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Camión cargado con papas chocó con un transporte de cosméticos

El siniestro ocurrió en la Ruta Provincial 6. Uno de los acoplados quedó atravesado en el otro carril.
Policiales/Judiciales15 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Alrededor de las 07:15, efectivos de Comisaría Maciá recibieron un llamado que los alertaba de un accidente en el Km. 144 de la Ruta Provincial 6. Se confirmó a Estación Plus Crespo que se habría producido entre dos camiones, uno de ellos de origen brasilero y el otro nacional. 

El camión extranjero -un Volvo con semi-, cargado de cosméticos, era conducido por un hombre de 39 años, y se dirigía en dirección Sur; colisionando de frente con el transporte que se desplazaba en dirección contraria, siendo éste un Iveco con chasis y acoplado, cargado de papas. El chofer, de 47 años, es oriundo de la ciudad de La Paz.

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En cuanto a las circunstancias que dieron origen al choque, la policía hizo saber que son motivo de investigación. No obstante ello, el tránsito sobre la ruta estuvo asistido, despejado un solo carril, puesto que el acoplado quedó atravesado en el otro carril. Se estima que al mediodía, quedará normalizado el flujo vehicular.

Afortunadamente sólo se lamentan daños materiales y no personas lesionadas. 

Intervienen Comisaría Maciá, Durazno, Guardamonte y personal de Dirección Gral. de Prevención y Seguridad Vial del Puesto Tala. 

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