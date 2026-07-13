Un niño jugaba con un encendedor y provocó un incendio en una vivienda

Un incendio en una vivienda se registró este domingo al mediodía cuando un niño de seis años, que jugaba con un encendedor y un cartón de maple de huevos, habría iniciado accidentalmente el fuego en una habitación del segundo piso de una casa. El hecho ocurrió en la intersección de calles 2 de Abril y Grimberg, en Concordia, y no dejó personas lesionadas.

El siniestro fue reportado alrededor de las 12.15, cuando efectivos de la comisaría séptima acudieron al lugar tras recibir el aviso sobre el incendio. Al arribar, los policías constataron que las llamas afectaban una habitación ubicada en la planta alta del inmueble.

Minutos después trabajó en el lugar personal de Bomberos Voluntarios, que logró controlar y extinguir el fuego.

Como consecuencia del incendio, resultó dañada por completo una de las habitaciones donde había papeles, documentación y prendas de vestir. Además, el fuego afectó el cielo raso de las dos habitaciones comprometidas.

Pese a la magnitud de los daños materiales, no hubo personas lesionadas.

Cómo se originó el incendio

Al momento del hecho se encontraban en la vivienda dos personas mayores de edad y un niño de seis años.

De acuerdo con las entrevistas realizadas por el personal policial, los adultos manifestaron que el menor se encontraba jugando con un encendedor y un cartón de maple de huevos en el segundo piso, circunstancia que habría originado el incendio.

Según relataron, fue el propio niño quien alertó inmediatamente a su padre al advertir que se habían iniciado las llamas.

La causa quedó en conocimiento del fiscal de turno, Mario Figueroa, y se realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho, informó Elonce.