Murió la policía con disparo de su arma reglamentaria

El Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, confirmó el fallecimiento de la Oficial de Policía que se encontraba en Terapia Intensiva, en grave estado. Estación Plus Crespo pudo conocer que se trataba una Oficial Sub-Inspector, de 26 años, oriunda de Federal y que por estos tiempos prestaba servicio en la Comisaría Cuarta de Gualeguaychú, aunque residía en Concepción del Uruguay.

Su estado era muy delicado, después de ser hallada por vecinos en su domicilio particular, con un disparo que le produjo lesiones a nivel craneal. Con signos vitales fue derivada a un centro asistencial, pero en las horas posteriores, el desenlace fue inevitable.

La Policía secuestró su pistola calibre 9 mm, que se halló en proximidad a la funcionaria, avanzándose con la investigación para determinar las formas y circunstancias del hecho.

La Jefatura Departamental Uruguay evitó referirse a la situación, pero igualmente expresaron: "Con profundo pesar las autoridades y todo el personal que integra la Jefatura Departamental Uruguay lamentan el fallecimiento de la oficial de policía Gabriela Mariel Rodríguez, de 26 años de edad, acaecido en las últimas horas en las instalaciones del Hospital Justo José de Urquiza".

"Ante este doloroso escenario, la Jefatura Departamental Uruguay, en representación de cada uno de sus efectivos, hace llegar sus más sinceras y profundas condolencias a sus familiares, amigos, allegados y compañeros de fuerza, acompañándolos en este momento de irreparable pérdida y absoluto pesar".