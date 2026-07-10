Policía en grave estado: Un balazo con su arma reglamentaria

Horas decisivas para la evolución de salud de una funcionaria de la Policía de Entre Ríos, que se encuentra internada en el Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay. Pudo confirmar Estación Plus Crespo que la Oficial Sub-Inspector, de 26 años, es oriunda de Federal y por estos tiempos presta servicio en la Comisaría Cuarta de Gualeguaychú, aunque reside en Concepción del Uruguay.

Precisamente en su domicilio particular, después del mediodía de este viernes, vecinos la encontraron agonizando y requirieron la inmediata presencia de la ambulancia y la policía. La ayuda brindada fue vital para que llegue a un centro asistencial con vida.

Si bien la investigación de lo sucedido se encuentra en etapa inicial, sin descartarse hipótesis alguna -accidental ó intencional, acción propia o de terceros-, trascendió que la herida responde a las características de un disparo de arma de fuego, siendo inmediatamente secuestrada su pistola calibre 9 mm, que se halló en proximidad a la funcionaria lesionada.