Se incendió una vivienda precaria y las pérdidas fueron totales

Una vivienda precaria fue destruida por un incendio ocurrido durante la noche de este jueves en la ciudad de Gualeguay. El siniestro no dejó personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Según se informó a AHORA, el hecho ocurrió alrededor de las 20 en un domicilio ubicado sobre calle Salta, entre Bernardo de Irigoyen y calle 60/1.

Por causas que aún se investigan, el fuego se inició en la vivienda y rápidamente las llamas la consumieron por completo. Hasta el lugar acudió una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Gualeguay, que trabajó para controlar y extinguir el foco ígneo, evitando que el incendio se propagara a inmuebles linderos.

Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni personas heridas. Sin embargo, el incendio destruyó la totalidad de la vivienda y todos los elementos que se encontraban en su interior. Las causas que originaron el siniestro son materia de investigación.