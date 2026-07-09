La MICRA avanza con el mantenimiento de más de 260 kilómetros de caminos rurales y pide a los productores canalizar los reclamos a través de las comunas

Mariano Goette e Ing Ricardo De Carli

La Micro Región Crespo y Aldeas Aledañas (MICRA) continúa consolidando su esquema de trabajo para el mantenimiento de los caminos rurales que integran su jurisdicción. En ese marco, días atrás suscribió un convenio con la Municipalidad de Crespo destinado al transporte de material que será utilizado en distintas tareas de conservación de la red vial.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el presidente de la MICRA, Mariano Goette, y el ingeniero Ricardo De Carli, integrante del consorcio, brindaron detalles sobre el funcionamiento del organismo, los trabajos que se ejecutan actualmente y los desafíos que implica recuperar caminos que, según indicaron, presentan años de postergación.

Goette explicó que el reciente acuerdo firmado con el Municipio permitirá fortalecer las tareas de mantenimiento. "En días anteriores firmamos un convenio con el Municipio de la ciudad de Crespo para el transporte de material. Esto va a estar abocado a todos los caminos que comprenden dentro de la Microrregión Crespo para el mantenimiento de dichos caminos. El material va a ser transportado justamente por el municipio."

El dirigente destacó además el crecimiento que tuvo el consorcio durante este año. "Cabe destacar que el consorcio de la Microrregión Crespo, a partir del año 2026, pasó a ser el consorcio más grande de la provincia en tema mantenimiento de caminos. Estamos abocados a los caminos de las comunas de Engenfeld-Merou, Camps, Racedo, Etchevehere y la Junta de Gobierno de San Miguel."

Convenios con Vialidad Provincial

Consultado por la relación de trabajo con la Dirección Provincial de Vialidad, Ricardo De Carli explicó a Estación Plus Crespo que el régimen de consorcios contempla distintos tipos de acuerdos. "El régimen de consorcios, que lo ha plasmado Vialidad Provincial dentro de su ley de creación, establece la realización de dos tipos de convenios entre Vialidad y el consorcio: convenios para mantenimiento de caminos y convenios para obra."

En ese sentido, precisó que la MICRA ya tiene vigente el convenio correspondiente al presente año."Nuestro consorcio ya tiene realizados los convenios de mantenimiento para el 2026, de 260 o 265 kilómetros de mantenimiento que están actualmente en ejecución."

Las máquinas son contratadas por el consorcio

Durante la entrevista, Goette aclaró que la maquinaria utilizada para los trabajos no es aportada por Vialidad Provincial. "Las máquinas no las provee Vialidad. Las máquinas son contratadas por el consorcio o, en la mayoría de los casos, los mantenimientos los vienen haciendo las comunas, que tienen sus propias máquinas, o con la máquina con la que cuenta la MICRA. Con eso se vienen trabajando los caminos."

Respecto de las tareas actualmente en marcha, detalló que las cuadrillas se encuentran distribuidas en distintos sectores de la región "Se estuvo trabajando en un tramado de la zona de Camps, en el acceso a San Miguel. También en caminos de la zona de Reffino y Racedo, y próximamente vamos a estar trabajando en el acceso a Merou."

Los reclamos deben canalizarse a través de las comunas

Uno de los aspectos que los integrantes del consorcio consideraron importante difundir tiene que ver con la forma en que los productores deben presentar sus inquietudes por el estado de los caminos.

De Carli señaló que todavía existe un importante desconocimiento sobre el funcionamiento de la MICRA. "Todavía muchos productores no conocen que hay un consorcio y entonces hacen sus quejas o reclamos a Vialidad. En realidad, está bueno que se informen. Para eso tienen la comuna, donde deberían plantear sus necesidades, y la comuna que está dentro del consorcio es la que les va a estar explicando qué trabajos se están haciendo."

Asimismo, consideró que la comunicación entre productores y autoridades locales resulta fundamental para comprender la planificación de las obras. "También de parte del productor, que ejerce el hábito de estar siempre reclamando porque los caminos han estado postergados, debería dirigirse a cada comuna e informarse de cómo se está trabajando. Eso sería importante."

Caminos con años de abandono y mayor tránsito

Al ser consultado por las dificultades que enfrenta el mantenimiento permanente de la red vial, aun en un año sin lluvias extraordinarias, Goette sostuvo que el principal problema radica en el deterioro acumulado durante muchos años y en el fuerte crecimiento de la actividad productiva. "Hay una realidad: los caminos vienen con un estado de abandono importante desde hace muchos años y estamos tratando de recuperar parte de esa gran trama vial."

A ello, agregó, se suma un incremento significativo del tránsito rural. "La demanda de caminos ha aumentado porque, felizmente, hemos tenido un incremento de la producción. Eso hace que el mantenimiento sea mucho más exigente."

El presidente de la MICRA remarcó a Estación Plus Crespo que el tránsito actual poco tiene que ver con el de una década atrás. "Hoy, el movimiento que había hace diez años atrás no es ni el cincuenta por ciento del actual. Se ha casi triplicado la transitabilidad y el peso que circula sobre esos caminos, por lo que el deterioro es mucho mayor."

Frente a esa realidad, pidió comprensión a los vecinos y productores mientras avanzan los trabajos. "Hay que saber entender que esto no es de un día para el otro. Lleva su tiempo. Nosotros estamos trabajando desde el mes de enero, prácticamente hace seis meses, y estamos tratando de cubrir parte de todo ese mantenimiento para poder llegar a toda la gente."

Los recursos comenzaron a llegar recién en abril

Finalmente, Goette reveló que, si bien los convenios con Vialidad fueron firmados en enero, los primeros fondos para ejecutar las tareas comenzaron a acreditarse varios meses después. "Recién los fondos girados por Vialidad hacia el consorcio empezaron a verse reflejados desde el mes de abril. Fue el primer ingreso del primer convenio firmado en enero por mantenimiento."

Y concluyó señalando que el organismo continúa avanzando pese a los tiempos administrativos. "Todo lleva su tiempo y una burocracia que es difícil de explicar, pero estamos trabajando para poder llegar y cumplirle a toda la gente que está demandando el mantenimiento de los caminos."