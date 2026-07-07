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La clasificación de Argentina desató un multitudinario festejo en el centro de Crespo. VIDEO

Tras la épica remontada por 3-2 ante Egipto y el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, cientos de vecinos salieron a las calles para celebrar el triunfo de la Selección argentina con banderas, bocinazos y una caravana espontánea.
Crespo07 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 volvió a despertar la pasión futbolera en Crespo. Luego de la agónica victoria por 3-2 frente a Egipto, con una remontada que quedará entre los grandes partidos del certamen, centenares de personas se congregaron en la zona céntrica de la ciudad para celebrar el nuevo paso del equipo nacional.

Apenas finalizado el encuentro, familias, grupos de amigos y jóvenes comenzaron a llegar con camisetas celestes y blancas, banderas, bombos y bocinas hasta la Plaza Sarmiento y las principales arterias del centro. El tradicional punto de encuentro volvió a convertirse en el epicentro de los festejos.

La alegría se hizo sentir con cánticos dedicados a la Selección, aplausos y caravanas improvisadas de automóviles y motocicletas que recorrieron las calles haciendo sonar sus bocinas, mientras los simpatizantes saludaban desde las ventanillas y flameaban banderas argentinas.

El clima festivo se extendió durante bastante tiempo y reunió a vecinos de todas las edades, que compartieron el entusiasmo por la clasificación del conjunto nacional a la próxima instancia del campeonato del mundo.

La victoria, conseguida tras revertir un resultado adverso para imponerse 3-2 sobre Egipto, permitió a Argentina instalarse entre los ocho mejores seleccionados del Mundial 2026 y generó una nueva muestra de fervor popular en Crespo, donde una vez más el fútbol unió a la comunidad en una celebración espontánea e inolvidable.

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