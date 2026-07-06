Comenzó la obra de repavimentación en 9 de Julio y Acceso Illia en Crespo

“Los crespenses invertiremos más de 250 millones de pesos en esta infraestructura, que nos permitirá poner en condiciones dos sectores con un amplio flujo diario de tránsito vehicular. De esta forma, seguimos administrando y destinando con responsabilidad, criterio y transparencia el dinero que nos confían los contribuyentes”, resaltó el intendente Marcelo Cerutti, quien recorrió el lugar junto a Vanesa Pusineri (secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano), Belén Ramos (directora de Obras Públicas) y Luciano Ríos (responsable del Área de Prevención y Seguridad Urbana).

El presidente municipal también destacó: “Estas intervenciones, planificadas con responsabilidad y compromiso, benefician la transitabilidad vial con un desplazamiento continuo y seguro de personas y vehículos. Además, son fundamentales para continuar con el cuidado de la trama vial pavimentada de la ciudad y nos permiten seguir ofreciendo servicios de calidad a nuestros vecinos y también a quienes nos visitan”.

Luego añadió: “Juntos, cada día, seguimos construyendo y transformando nuestra ciudad, para el presente y el futuro. Trabajando con una idea clara de planificación, equilibrio y decisión para que Crespo siga creciendo con servicios que fortalezcan nuestro progreso”.





Esta semana se trabajará sobre 9 de Julio, entre Misiones y Mendoza, en el Barrio San José. Luego las maquinarias y operarios se trasladarán al Acceso Illia para abarcar el tramo comprendido entre Las Palmeras y Saavedra que comprende el límite de los barrios Guadalupe y San Cayetano.

Sobre los trabajos en 9 de Julio, Belén Ramos explicó que se inició con el retiro de baches de hormigón, para efectuar el posterior fresado de la carpeta. Luego se realizará un saneamiento profundo con suelo cemento en las zonas más deformadas, sectores donde se efectuará bacheo con asfalto en caliente de 5 centímetros. Posteriormente se colocará la carpeta de rodamiento de 5 centímetros de asfalto en caliente.

La obra planificada en 9 de Julio e Illia

En 9 de Julio será entre Misiones y Mendoza, abarcando 300 metros. Mientras que, en Illia cubrirá 150 metros entre Las Palmeras y Saavedra.

En este sentido, se realizó la Licitación Pública Nº 3/2026, para la contratación de obra pública, que incluye mano de obra, maquinarias, herramientas y materiales.





Las tareas, a realizar en los dos puntos mencionados, contempla: 212,70 m3 de saneamiento profundo con cemento; 1734,30 m2 de saneamiento profundo con mezcla asfáltica; 3.405,00 m2 de fresado; 600 m de sellado de fisuras; 3.405,00 m2 de riego de liga; 1734,30 m2 de riego de imprimación y 434,14 tn de concreto asfáltico.

Dispositivo de tránsito en calle 9 de julio

Durante cuatro días, desde el lunes 6 al jueves 9 de julio en principio, se prevé el despliegue de maquinarias viales y operarios trabajando sobre calle 9 de Julio (entre Misiones y Mendoza).

Por lo tanto, desde la Municipalidad de Crespo programamos un dispositivo de tránsito especial para los días y horarios de obras con el propósito de ordenar la circulación.

Esto implicará cortes en algunos lugares específicos, restricción en otros y modificación provisoria del sentido de circulación en determinados puntos. Es importante remarcar que la zona también contará con la presencia de agentes de tránsito y de la Guardia Urbana Municipal para colaborar y guiar la circulación.

-Quienes ingresen a la ciudad por el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, deberán continuar el desplazamiento por De las Azucenas y Luis Kaehler.

-Estará cortada la circulación en la calzada de 9 de Julio y Misiones. Por lo tanto, quienes circulen por San Arnoldo Janssen hacia esa zona, deberán desviarse y transitar luego por Misiones en dirección hacia Democracia.

-Tendrán vallados y quedarán con doble mano provisoria y solo habilitadas para el ingreso y egreso de frentistas del lugar las siguientes calles: Misiones, San Juan y San Luis (entre Buenos Aires y Janssen). Siempre con cortes total en el intermedio, en las calzadas de 9 de Julio con las arterias nombradas.





-Tendrá corte parcial con doble mano provisoria el tramo del Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín (entre De las Azucenas y De las Violetas), para la circulación de residentes en esa zona y para quienes asistan a realizar trámites comerciales en el sector.

-La salida de nuestra ciudad hacia la Ruta Nacional 12 podrá realizase con normalidad por calle Buenos Aires hacia De las Azucenas y Acceso Alfonsín. También por las demás vías alternativas, que no impliquen transitar por los sectores detallados anteriormente que tendrán cortes totales o parciales a la circulación.

-A los frentistas de 9 de Julio, entre Misiones y Mendoza, se les recomienda dejar sus vehículos en las calles laterales, durante las jornadas en las que se lleven adelante los trabajos de repavimentación.