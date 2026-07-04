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Prorrogan la prisión preventiva de crespense aprehendido dos veces en un mes

La Justicia ordenó un nuevo plazo de restricción de libertad, para un ciudadano detenido por Comisaría Crespo a fines de abril y mediados de mayo.
Crespo04 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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preventiva

Este viernes, en el Salón N° 3 de los Tribunales de Paraná, un crespense fue protagonista de una audiencia en la que el Juez de Garantías, Dr. Mariano Budasoff, debía resolver la condición en que continuaría aguardando el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria. Fuentes judiciales confirmaron a Estación Plus Crespo que el magistrado resolvió continuar con prisión preventiva, alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, hasta el próximo 24 de julio.

Sobre el crespense pesan las imputaciones de "Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización" y "Quebrantamiento de arresto domiciliario", a raíz de las dos detenciones que concretó Comisaría Crespo, el 26 de abril y 17 de mayo, respectivamente.

La medida fue requerida por el Fiscal Santiago Alfieri, basada en los antecedentes del imputado y la conducta mantenida en ocasión de habérsele concedido preventiva domiciliaria.

La restricción de libertad en unidad carcelaria, garantiza que no haya entorpecimientos en la etapa de producción de pruebas. De hecho, en el transcurso de estas semanas, el expediente continuará reuniendo informes claves para concluir la instancia.

Estas nuevas causas penales se iniciaron con un incidente de abuso de arma en Barrio Guadalupe. En la intención de retirar del uso civil el arma de fuego denunciada, la policía allanó y encontró droga.

Intervenciones policiales vinculadas

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