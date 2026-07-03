Cáritas reunió más de 17 millones de pesos en Crespo durante su colecta anual

Las parroquias de Crespo dieron a conocer los montos obtenidos en el marco de la Colecta Anual de Cáritas, una de las principales campañas solidarias que impulsa la Iglesia Católica en todo el país. En total, entre ambas comunidades se superaron los 17 millones de pesos.

Según se informó a Estación Plus Crespo, la parroquia San José reunió $10.463.237, mientras que la parroquia Nuestra Señora del Rosario alcanzó, hasta el momento, $7.238.880.

Desde ambas comunidades explicaron que este año se implementaron distintas modalidades para facilitar la participación de los fieles y vecinos.

En la parroquia Nuestra Señora del Rosario, algunas manzaneras distribuyeron sobres en distintos sectores. Además, al finalizar cada misa se entregaron sobres y se dispuso una alcancía dentro del templo para recibir colaboraciones.

Por su parte, en la parroquia San José también se repartieron sobres después de las celebraciones religiosas y se colocó una urna en el templo. A esto se sumó una recorrida domiciliaria realizada por misioneras, quienes visitaron hogares de toda la jurisdicción parroquial con alcancías y sobres para recibir aportes.

Otra diferencia importante fue la implementación de medios digitales. En San José se habilitó un CBU propio, lo que permite que una parte de lo recaudado quede directamente en la comunidad local. En cambio, en la parroquia del Rosario el CBU difundido correspondió a Cáritas Argentina a nivel nacional.

Tal como establece el esquema de distribución de la colecta, un tercio de lo recaudado permanece en Cáritas local, otro tercio se destina a la estructura diocesana y el restante a Cáritas nacional, con el objetivo de sostener programas de asistencia, promoción humana y acompañamiento en distintos puntos del país.

Desde ambas parroquias hicieron llegar un especial agradecimiento a las misioneras, colaboradores y a cada persona que realizó su aporte económico para hacer posible la campaña. También destacaron a Estación Plus Crespo el acompañamiento de toda la comunidad y las oraciones elevadas para que la colecta pudiera desarrollarse con éxito.