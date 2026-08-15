Acto oficial y funcionamiento del municipio de Crespo el 17 de agosto

La ceremonia se realizará frente al busto que recuerda al ‘Padre de la Patria’ y ‘Libertador de América’, en la intersección de San Martín y Avda. Independencia.

Contará con la presencia de autoridades locales y provinciales, policiales, militares, bomberos y eclesiásticas; Veteranos de Malvinas; sector comercial, productivo y agropecuario; e instituciones educativas, deportivas y sociales; y vecinos de la comunidad de Crespo.

Recolección de residuos

Con respecto al servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen en orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios, se trabajará con normalidad desde las 7:00 (horario de otoño e invierno), con la premisa de mantener limpia y ordenada nuestra ciudad como nos gusta a los crespenses.

Las tareas se llevarán adelante respetando el circuito establecido por el programa ‘Otra Oportunidad’ para cada sector según los días establecidos: Zona ‘A’ (hacia el oeste) y Zona ‘B’ (hacia el este). La línea limitante comprende las calles Libertad, Entre Ríos, Otto Sagemüller, José Hernández y Arturo Illía.

Recordamos que, durante todo el año, en la Zona ‘A’ se recolecta de la siguiente forma: orgánicos y sanitarios (lunes, miércoles y viernes) e inorgánicos (martes, jueves y sábados). Zona ‘B’: orgánicos y sanitarios (martes, jueves y sábados); e inorgánicos (lunes, miércoles y viernes).

Es importante recordar que las calles divisoras están comprendidas en la recolección contemplada para la Zona ‘A’.

Guardia

El lunes 17 de agosto no habrá atención al público en las diferentes dependencias de la Municipalidad de Crespo. Sin embargo, y similar a como sucede los fines de semana, habrá guardias las 24 horas en mesa de entrada. Ante urgencias que puedan producirse, las personas deberán comunicarse al teléfono 4951160.