Estudiantes de la Técnica 35 de Crespo buscan apoyo para construir un auto eléctrico y competir a nivel nacional

Estudiantes de la Escuela Técnica N.º 35 “General José de San Martín” visitaron los estudios de Estación Plus Crespo para presentar “Impulse 35”, un proyecto con el que participarán del Desafío ECO YPF, una competencia nacional que propone a escuelas técnicas diseñar y construir vehículos eléctricos.

Nehuén Aguilar, alumna de 7.º año de Técnico en Gestión, y Thiago Pitana, de 4.º año de Electromecánica, explicaron que el nombre del proyecto combina el “impulso” que tienen para llevar adelante la iniciativa con el número de la institución.

“Es un proyecto que trata de diseñar y desarrollar un auto tipo fórmula de emisión cero, o sea, a batería”, explicó Aguilar. Según detalló el desafío les permite poner en práctica conocimientos adquiridos durante su formación técnica.

Los estudiantes ya avanzaron en el diseño y construcción del chasis y ahora necesitan adquirir el kit proporcionado por YPF, que incluye componentes fundamentales como el motor, la batería, las ruedas y otros elementos.

Necesitan reunir $5,5 millones

El principal objetivo en este momento es conseguir los recursos económicos necesarios para comprar el kit. Aguilar explicó que el costo asciende a $5.500.000 y que actualmente ya cuentan con aproximadamente la mitad del dinero.

“Tenemos hasta agosto para completar el monto”, señaló. Además del aporte económico, también reciben donaciones de materiales para continuar con la construcción del chasis, como hierros y caños.

Los estudiantes están recorriendo empresas y dando a conocer el proyecto para conseguir sponsors y colaboradores. También organizaron actividades para recaudar fondos, entre ellas una venta de choripanes, y analizan realizar próximamente una rifa.

El kit resulta fundamental no solamente para avanzar con el proyecto, sino también para definir medidas y ubicaciones dentro del vehículo, como la posición de la butaca, el motor, los ejes y las ruedas.

La competencia será en noviembre

La instancia nacional del Desafío ECO YPF está prevista para los días 6, 7 y 8 de noviembre en Junín, provincia de Buenos Aires. Si bien los estudiantes tienen esa fecha como objetivo, buscan finalizar el vehículo con anticipación para poder realizar las pruebas necesarias.

“Queremos igual tratar de tenerlo terminado antes para poder presentarlo”, explicó Pitana.

El equipo que representará a la Técnica 35 está integrado por seis estudiantes y dos docentes acompañantes. Aguilar destacó que participan más de 120 escuelas de todo el país y que la institución crespense sería la tercera escuela de Entre Ríos en formar parte de esta competencia.

Para los alumnos, el proyecto representa además una posibilidad de continuidad para las próximas promociones. “El kit que nosotros vamos a comprar y lo que desarrollemos de chasis este año queda ya para la escuela para que se siga desarrollando con los años que siguen”, explicó Aguilar.

En ese sentido, remarcó que, al finalizar este año sus estudios, dejará abierta la posibilidad para que otros estudiantes continúen trabajando en el vehículo y puedan introducir mejoras.

También buscan el acompañamiento de la comunidad

Los estudiantes destacaron que el apoyo de la comunidad también tiene importancia dentro de la competencia. Por ese motivo, solicitaron a los vecinos que sigan y acompañen el proyecto a través de Instagram, en la cuenta @impulse35.ecoypf.

Según explicaron, la participación y los “likes” obtenidos en las publicaciones forman parte de los aspectos que pueden sumar puntos para la competencia.

Además, el desafío contempla distintos componentes vinculados con la integración del equipo. En el caso de Impulse 35, los dos estudiantes que visitaron Estación Plus Crespo serán los pilotos y Aguilar destacó que habrá participación femenina en esa función.

De esta manera, los alumnos de la Técnica 35 buscan completar el financiamiento necesario, terminar la construcción del vehículo eléctrico y llevar el nombre de la institución y de Crespo a una competencia que reunirá a escuelas técnicas de distintos puntos del país.