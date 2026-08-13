Estación Plus Crespo alerta sobre la circulación de contenido falso que suplanta nuestra identidad

Detectamos que en las últimas horas se ha viralizado una publicación de una noticia falsa, sobre la detención de un mecánico acusado de abuso sexual, utilizando de forma ilícita el nombre, logo (que no es el original de nuestro sitio) y también el diseño de nuestro medio.

Aclaramos de forma categórica que Estación Plus Crespo NO HA PUBLICADO DICHA INFORMACIÓN. Se trata de un montaje burdo que busca desinformar a la comunidad y dañar nuestra credibilidad.

Nuestro equipo periodístico no ha participado en la elaboración ni difusión de ese contenido, el cual no figura en nuestros archivos ni registros de publicación.

Instamos a nuestra audiencia a verificar siempre las noticias directamente en nuestro sitio web oficial [www.estacionplus.com.ar] y en nuestras cuentas en redes sociales.