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Estación Plus Crespo alerta sobre la circulación de contenido falso que suplanta nuestra identidad

Estación Plus Crespo advierte a su audiencia sobre una publicación falsa que utiliza de manera ilícita el nombre y elementos visuales del medio para difundir información inexistente y generar desinformación.
Crespo13 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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FALSO CONTENIDO

Detectamos que en las últimas horas se ha viralizado una publicación de una noticia falsa, sobre la detención de un mecánico acusado de abuso sexual, utilizando de forma ilícita el nombre, logo (que no es el original de nuestro sitio) y también el diseño de nuestro medio.

Aclaramos de forma categórica que Estación Plus Crespo NO HA PUBLICADO DICHA INFORMACIÓN. Se trata de un montaje burdo que busca desinformar a la comunidad y dañar nuestra credibilidad.

Nuestro equipo periodístico no ha participado en la elaboración ni difusión de ese contenido, el cual no figura en nuestros archivos ni registros de publicación.

Instamos a nuestra audiencia a verificar siempre las noticias directamente en nuestro sitio web oficial [www.estacionplus.com.ar] y en nuestras cuentas en redes sociales.

La supuesta noticia es un MONTAJE. Nuestro medio jamás redactó, editó ni difundió esa información.
Les recordamos que nuestro compromiso es con la verdad y el rigor periodístico. Para evitar caer en engaños, les recomendamos:
  • Revisar que el enlace comience con nuestra URL oficial.
  • Desconfiar de capturas de pantalla sin links directos.
  • Consultar nuestras plataformas verificadas.
Gracias por ayudarnos a cuidar la verdad.

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