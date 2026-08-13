La Parroquia San José organiza un viaje a Luján para participar de la misa con el Papa León XIV

La propuesta fue lanzada el martes 11 de agosto y, según explicó Valeria Silvero a Estación Plus Crespo, ya despertó un importante interés entre los vecinos.

El viaje será de una jornada y contempla el traslado desde la puerta de la Parroquia San José hasta Luján y el regreso al mismo lugar. El costo es de 95.000 pesos, con posibilidad de abonarlo en cuotas. Para reservar el lugar se solicita realizar una seña, que puede efectuarse en efectivo o mediante transferencia.

Silvero explicó que, por el momento, todavía no se conocen todos los detalles del itinerario oficial que tendrá el Papa durante su visita a la Argentina, por lo que tampoco está definido el horario de salida desde Crespo. Esos aspectos serán comunicados a medida que se conozca mayor información sobre las actividades previstas.

El traslado incluirá el acompañamiento de un sacerdote y un seminarista. El almuerzo y otros gastos personales no están contemplados en el valor del viaje y estarán a cargo de cada pasajero.

Desde la parroquia también remarcaron que se trata de una jornada que podría demandar muchas horas y tiempo prolongado de permanencia de pie, por lo que recomendaron tener en cuenta las condiciones físicas de cada persona y asumir los cuidados necesarios.

En el caso de los menores de edad, se indicó que deberán viajar acompañados por sus padres. Desde la organización sugieren que los menores no concurran solos.

Recomiendan inscribirse con anticipación

En principio, la propuesta contempla un solo colectivo, por lo que el cupo será limitado. Silvero señaló que ya hay personas interesadas y consideró importante realizar la inscripción con anticipación.

El orden de inscripción también permitirá definir la ubicación dentro del colectivo. Los primeros pasajeros en registrarse podrán acceder a los lugares delanteros, de acuerdo con la disponibilidad y las preferencias que hayan manifestado.

La organización recomendó, además, que durante la jornada los peregrinos lleven sus teléfonos celulares con suficiente batería y datos móviles, debido a la gran cantidad de personas que se espera que concurran a Luján. Esto permitirá mantener la comunicación y facilitar los encuentros entre los integrantes del grupo.

La información sobre la inscripción y la reserva puede consultarse en la secretaría de la Parroquia San José, en el flyer difundido por la institución y también mediante WhatsApp.

Para la comunidad parroquial, el viaje tiene un significado especialmente religioso. “No es una cuestión turística o no vamos a ver una celebridad, es el Papa”, expresó Silvero, quien destacó la importancia de prepararse espiritualmente para la jornada.

La referente recordó también la experiencia de quienes tuvieron la posibilidad de participar de la visita del papa Juan Pablo II a la Argentina en 1982 y señaló que, al igual que en aquella oportunidad, será necesario concurrir con anticipación para intentar ubicarse cerca del lugar donde se desarrollará la celebración.

Desde la Parroquia San José invitan así a quienes quieran participar a realizar la inscripción cuanto antes, teniendo en cuenta que, por el momento, se prevé disponer de un único colectivo desde Crespo.