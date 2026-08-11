AVACC traspasó cámaras de seguridad al Centro de Monitoreo Crespo

Nélson Cepeda, quien en forma reciente concluyó su mandato como presidente de AVACC -Asociación Vecinal de Ayuda a la Comisaría de Crespo-, y continúa integrando la Comisión Directiva; precisó que la institución civil traspasó 15 cámaras de videovigilancia a la órbita municipal: "Ya hace un tiempo que llevamos adelante las gestiones -concluidas este 5 de agosto con la aceptación administrativa de la donación- , de traspaso de cámaras que tenía en posesión AVACC y se pasaron a la Municipalidad de Crespo. Mantener en funcionamiento el sistema de cámaras de videovigilancia tiene un costo muy alto, que le estaba resultando difícil afrontar a la Comisión; y el municipio tiene un lindo proyecto de seguridad integral, por lo que se concretó la donación. Consideramos que venían muy bien al servicio que se quiere brindar".

"Con ese cupo, ya hicimos todo el traspaso. No tenemos más cámaras bajo responsabilidad patrimonial como dispositivos. Tenemos entendido que el municipio apunta a un proyecto similar a un 911, y resulta útil que estas cámaras pasen al sistema de monitoreo municipal", sostuvo el integrante de AVACC.

Recordó que "las cámaras se fueron comprando de a poco, hace algunos años ya; claramente hay equipos que son un poco más antiguos que otros, pero estarían en condiciones de ensamble con el sistema que está operativo".

Nueva Comisión Directiva

Raúl Alarcón asumió como nuevo presidente de AVAAC. "Tuvimos la Asamblea de renovación de Comisión. Después de 2 años, dejé la presidencia. Continúo obviamente, pero desde otra función", dijo Nélson Cepeda.

Haciendo un balance de su período de gestión, Cepeda manifestó: "Ha sido una experiencia muy linda. Conocí gente buenísima, predispuesta, con ganar de hacer y una ciudadanía que ayudó mucho a los proyectos de la Comisión. Agradecido a los empresarios, comerciantes, a los socios y todos quienes colaboraron de alguna manera. Nos habíamos propuesto más difusión, para que se sepa lo que hace AVACC, y hemos podido transmitir que por ahí, la Comisaría de Crespo funciona en gran medida gracias a la comisión".

En tal sentido, invitó a la comunidad a asociarse: "Lo pueden hacer comunicándose con cualquiera de los integrantes de la comisión o directamente en la Comisaría les facilitan nuestros contactos. Es una cuota mínima por mes, que a nosotros nos sirve mucho porque con una pequeña colaboración, vamos administrando y todo suma, permitiendo hacer un montón de cosas. En el último tiempo, se pudo volver a tachar la dependencia; se equipó el edificio con elementos que son indispensables para un buen servicio; y desde resmas de hojas hasta un patrullero, trabajamos para darle a los oficiales todo lo necesario para trabajar en la seguridad local. Con la cuotita que la gente aporta, estamos súper agradecidos".

Quien cerró un mandato al frente de AVACC destacó el vínculo con la Superioridad Policial: "Estamos teniendo muy buena comunicación con la Jefatura Departamental. El Jefe, Hernán Góngora, se ha puesto a entera disposición y trata de ayudarnos en lo que puede. En su momento fue crítico, en tiempos que la verdad, no teníamos mucho apoyo. Pero ha cambiado, y estamos súper agradecidos al Jefe que ha tenido palabras de apoyo para con nosotros, y obviamente que la seguridad atraviesa momentos económicos difíciles, como todos, pero nos demuestra trabajar codo a codo", afirmó.

COMISIÓN DIRECTIVA

* Presidente: Raúl Alarcón

* Vicepresidente: Gustavo Dagrava

* Secretario: Maximiliano Canga

* Prosecretario: Sebastián Schneider

* Tesorero: Martín Seimandi

* Protesorero: Eric Paúl

* Vocales titulares: Eduardo Schmiel, Nélson Cepeda, Gustavo Kappes

* Vocales suplentes: Juan José Lell, Pablo Franck, Lisandro Pittia

* Revisor de Cuentas: Ángel Schaab