Encontraron a una niña de cinco años deambulando por la calle en una localidad entrerriana

Una nena de cinco años fue encontrada sola en la vía pública durante la tarde del domingo y quedó bajo resguardo de efectivos policiales hasta que lograron localizar a su familia. El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Batalla de Cepeda y Eva Perón, en Diamante.

Personal de la Sección Policía Montada Diamante realizaba tareas preventivas por diferentes barrios cuando observó a la pequeña caminando sin ningún adulto a su alrededor.

Según se informó, la niña llevaba una muñeca en sus manos. Los uniformados se acercaron, dialogaron con ella y pudieron determinar que se había extraviado, por lo que inmediatamente quedó acompañada y protegida por los agentes.

El operativo para encontrar a su familia

A partir de ese momento comenzó la búsqueda para establecer dónde vivía la pequeña. En el procedimiento intervino personal de la Sala de Videovigilancia y también colaboraron vecinos y personas que circulaban por la zona.

Las tareas permitieron determinar que el domicilio de la familia se encontraba a pocas cuadras del lugar donde había sido encontrada.

Una vez localizada la vivienda, los policías trasladaron a la niña hasta el domicilio y concretaron el reencuentro con su madre, quien explicó a los efectivos que la pequeña se había ausentado durante un descuido.

Elonce