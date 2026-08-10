Tragedia: murió un niño de tres años tras el ataque de un perro pitbull

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Un trágico accidente conmocionó a la ciudad de Córdoba este domingo cuando un nene de tres años murió luego de ser atacado por un perro de raza pitbull.

El trágico hecho ocurrió en el barrio Villa La Lonja, al sur de la ciudad. La Policía trabaja para determinar cómo se dio el ataque del animal.El padre del menor aseguró que estaba junto a su hijo en la intersección de las calles José Baca y La Santa María cuando, por circunstancias que aún se investigan, el perro se abalanzó sobre el niño y lo mordió.

El nene de tres años fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield con lesiones en la cara y el cuello, según informaron las autoridades. El menor falleció poco después de ser ingresado de urgencia.

Los testimonios indican que la casa de donde provenían los perros estaba abandonada desde hace más de un año. “Sé que viene gente a darle de comer a los perros”, comentó un vecino, quien también aseguró que había tres perros en total, de los cuales dos estaban sueltos y uno atado. “Exactamente, entre ellos el pitbull que atacó al nene”, agregó.

La situación de los perros ha generado preocupación entre los vecinos, quienes habían comentado sobre el peligro que representaban. “Sí, se comentaba, pero generalmente el perro estaba adentro”, afirmó un testigo.

Gabriel, otro vecino del barrio, comentó a Cadena 3: "El papá estaba lavando la camioneta. El nene, creo, estaba afuera y lo que dicen los vecinos es que cuando se fue para la casa abandonada, lo agarraron".

La desesperación del padre fue monumental, según los relatos de quienes estuvieron presentes. Gabriel expresó: "Yo tengo hijos chicos también y no sé lo que hubiera hecho".

Gabriel comentó: "Los perros siempre están sueltos. Y a uno solo lo tienen encadenado, pero los demás están todos sueltos".

Cadena 3