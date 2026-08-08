Trabajo cooperativo para contar con mejores herramientas de conectividad y progreso

La actividad se concretó este viernes 7 de agosto, en el Salón Municipal de Crespo.

En la oportunidad, los presentes compartieron experiencias y herramientas vinculadas a la gestión sustentable de la infraestructura vial rural, los costos asociados a su mantenimiento y el impacto que la calidad tiene sobre la producción y el desarrollo regional.

Resaltaron la importancia de los caminos productivos de la MiCrA, que son de gran relevancia para la integración territorial donde conviven 595 establecimientos agropecuarios para la producción de: ganadería, tambo, avicultura de carne, postura de huevo, porcinos y agricultura.

“Debemos destacar el compromiso y cooperación de todos los sectores que conforman el consorcio caminero, en una interacción pública y privada. La conservación de la traza vial, sobre todo en estos momentos de complicaciones climáticas, beneficia a la producción, la educación, la salud y el arraigo”, expresó Marcelo Cerutti (intendente de Crespo).

Hernán Jacob, ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, sostuvo: “Es importante porque todos entendemos que la solución no la puede dar un solo actor. Por eso es fundamental trabajar juntos articulando esfuerzos y conocimientos. La riqueza está en el interior productivo de la provincia y para eso se necesita buena conectividad. Entre todos debemos diseñar el destino de los recursos existentes para lograr resultados que superen ese pedido que tiene el poblador rural para poder producir y comercializar”.

Mientras que, Mariano Goette (presidente Asociación Civil Consorcio Caminero MiCrA)contó: “Desde enero nos convertimos en el consorcio más importante dentro de la provincia, atendiendo 260 km dentro de la MiCrA con el respaldo e impulso de la colaboración público-privado. Estamos afrontando los problemas puntuales y de mayor necesidad, con el propósito de llegar a cada rincón y darle una solución a cada ciudadano en el corto y mediano plazo, entendiendo que somos una de las regiones con mayor diversidad productiva dentro de la provincia”.

• PROTAGONISTAS DE UN TRABAJO CONJUNTO

La jornada ‘Caminos y Territorio: Conferencias para el Desarrollo Sustentable’fue coordinada por la Microrregión Crespo y Aldeas Aledañas, Asociación Civil (MiCrA) y su Consorcio Caminero, junto con la Fundación Proiectum y la AER INTA Crespo, con acompañamiento de la Municipalidad de Crespo, Federación Agraria Argentina Filial Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de: Glenda Kihn (Fundación Proiectum), Mariano Goette y Marcelo Cerutti.

En la oportunidad se produjeron dos disertaciones. ‘Gestión sustentable de caminos rurales: lo esencial es invisible a los ojos’, a cargo de Daniel Costa. ‘Costos ocultos que reducen rentabilidad’, efectuada por Matías Martínez.





Posteriormente hubo un espacio de intercambio entre los asistentes y el cierre fue con palabras de autoridades del gobierno provincial: Hernán Jacob y Exequiel Donda (director Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos).

La actividad contó con la participación de representes gubernamentales, referentes de instituciones y organizaciones, productores, empresarios y vecinos interesados en la temática.