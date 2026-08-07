Crespo sigue profundizando la relación bilateral con Alemania

El miércoles 5 de agosto el intendente Marcelo Cerutti, recibió a integrantes de la embajada y de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) en el marco del inicio de AHK on Tour que desarrollan por primera vez en Entre Ríos. La comitiva estuvo liderada por: Aleksandar Medjedovic (director ejecutivo de la AHK Argentina), Annika Klump (directora de Innovación y Desarrollo Institucional/Miembro del Consejo de Dirección Estratégica de la AHK Argentina) y Christoph Neitzel (Agregado de Agricultura de la embajada).

“Son relaciones fundamentales, dándole continuidad al camino trazado desde el inicio por Dieter Lamlé, quien durante su función como embajador de Alemania en Argentina visitó cinco veces nuestra ciudad. Ahora estamos cosechando los frutos de esas reuniones de trabajo”, destacó Marcelo Cerutti. Además, precisó que “estos lazos permiten vínculos comerciales y culturales, entre nuestra ciudad y Alemania con la cual compartimos muchas cosas”.

Acciones en beneficio del cuidado ambiental

La agenda contempló una reunión en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’. Desde el municipio se dieron detalles sobre las diferentes políticas ambientales que se llevan adelante con compromiso en nuestra ciudad, como la elaboración de ladrillos a base de PET triturado (envases de tereftalato de polietileno) certificados por el CONICET.

En la oportunidad, también se firmaron nuevos convenios de ‘Carta de Intención’ entre la empresa Dosbio (miembro de la AHK), representada por Juan Khouri, con productores que proveerán materia prima para las plantas de biogás que se instalarán en Crespo y en el departamento Villaguay: Calisa, La Sibila, Lácteos República de Entre Ríos SRL (‘La lecherita’).

Khouri dio detalles con relación a los avances de la instalación de dos plantas de bioenergía con impacto regional, que combina inversión y sostenibilidad ambiental.

El proyecto ‘Ñande Zukufunt’ sobre bioenergía en Entre Ríos tendrá una inversión de 200 millones de dólares. Se realizaron gestiones para el financiamiento con la agencia Euler Hermes para incorporar el uso de tecnología alemana. Esta iniciativa transformará los deshechos que se producen en los galpones avícolas y de porcinos en energías limpias y renovables.







El encuentro también contó con la presencia de Hernán Jacob (ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos); Bernardo Schneider (intendente de Nogoyá); integrantes del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante de la ciudad de Crespo, referentes de instituciones y empresas.

“Esto no es solo una noticia de negocios”, destacó Cerutti. Luego acotó: “Es una declaración de principios sobre el tipo de desarrollo que queremos. Uno que genera empleo, que cuida el ambiente, que agrega valor a lo que producimos y que nos posiciona en el mundo no solo como proveedores de materias primas, sino como exportadores de tecnología, energía limpia y conocimiento».

Profundizar los vínculos

Annika Klump expresó:“Entre Ríos y especialmente Crespo tienen un potencial que nos impresiona, además con vínculos muy estrechos existentes hace años con Alemania. Nuestra intención es profundizarlos y acompañar a los empresarios para ampliar esa relación comercial muy provechosa, brindando también apoyo en formación, capacitación, acceso a nuevos mercados y ferias”.

Aleksandar Medjedovic, quien desde hace un mes se desempeña como director ejecutivo de la AHK Argentina y realizó su primera salida desde que está en esta función en nuestro país y Christoph Neitzel (Agregado de Agricultura de la embajada), resaltaron “el potencial argentino y de la provincia de Entre Ríos que cuenta con una ubicación estratégica con los puertos” y “la importancia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea” que comenzó a aplicarse de forma provisional el 1 de mayo de 2026, “para vincular a las empresas y economía de Argentina y Alemania en el comercio bilateral”.

Visita a empresas

La jornada también contempló el recorrido por dos sectores productivos de nuestra ciudad.

En el inicio de la actividad concurrieron a la planta procesadora e industrializadora de nuez pecan de La Agrícola Regional, donde pudieron interiorizarse sobre el proceso integral de producción, agregado de valor e industrialización que desarrolla la cooperativa.





Mientras que, sobre el cierre de la visita, se trasladaron al Parque Industrial para conocer la planta industrializadora de huevos de Tecnovo y recibir información sobre el proceso de los productos finales que elabora la empresa: huevo entero líquido, huevo en polvo, albúmina líquida o en polvo, yema líquida o en polvo.