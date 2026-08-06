La Parroquia Nuestra Señora del Rosario reprogramó el festejo del Día del Niño y confirmó que se realizará aunque llueva

En diálogo con Estación Plus Crespo, el párroco Padre Rubén Schmidt confirmó que la celebración se desarrollará en el mismo horario previsto y que, en esta oportunidad, no será suspendida en caso de lluvia.

"Se pospuso el festejo por el Día del Niño, porque el sábado no nos acompañó el tiempo. Será este sábado al mismo horario y, en este caso, ya no se suspende, porque si las condiciones climáticas no acompañan, está previsto utilizar el salón en todo lo que se pueda para festejar con los niños", explicó el sacerdote a Estación Plus Crespo.

Última venta de chorizos del año

Durante la entrevista, el Padre Schmidt también anunció que este fin de semana volverá a realizarse la tradicional venta de chorizos, iniciativa destinada a recaudar fondos para solventar las obras ejecutadas recientemente en el templo parroquial.

"Esta semana hacemos otra vez la venta de chorizos para el viernes 7 de agosto, el Kg. está a $ 16.000, ya va a ser prácticamente la última del año. Con esto estimamos poder cubrir todos los gastos que demandaron los arreglos realizados en la parroquia y en la iglesia", indicó.

En ese sentido, agradeció el acompañamiento permanente de la comunidad e invitó a continuar colaborando.

"Animamos a todos los fieles a que sigan apoyando, porque lo poco que cada uno pueda aportar hace al bien de muchos, al bien de todos", expresó.

Finalizaron las reparaciones urgentes y proyectan una nueva etapa

Consultado sobre el estado de las obras, el párroco confirmó que los trabajos más urgentes ya concluyeron, aunque adelantó que la comunidad comenzará a trabajar en un nuevo desafío de mayor magnitud.

"Hasta el momento, lo que había que hacer de manera urgente ya terminó. Ahora hay que pensar en el gran proyecto para el año que viene, que será pintar toda la iglesia, preparándonos para el centenario de su inauguración, que se celebrará en 2028. Ya estamos proyectando todo eso también", señaló.

Un mensaje para rezar por las vocaciones sacerdotales

Al finalizar la entrevista con Estación Plus Crespo, el Padre Rubén Schmidt dejó un mensaje dirigido a la comunidad, invitando a rezar por las vocaciones y por todos los sacerdotes.

"Un saludo especial para todas las personas. Gracias a todos los que siguen rezando por las vocaciones y por los sacerdotes. Pensemos qué sería una comunidad sin un ministro sagrado. Siempre podemos contar con él en cualquier circunstancia: desde el bautismo de nuestros niños hasta la despedida de nuestros seres queridos. En el medio están las primeras comuniones, los casamientos, la atención a los enfermos, el acompañamiento espiritual y tantas situaciones de la vida", manifestó.

Finalmente, reflexionó sobre la importancia del ministerio sacerdotal y del acompañamiento de los fieles.

"Los sacerdotes son el gran don que Cristo ha dejado a la Iglesia para acompañarnos en nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que rezar mucho por ellos, sabiendo también de sus limitaciones, porque no dejamos de ser humanos. La oración y el afecto de los fieles sostienen el ministerio sacerdotal", concluyó.